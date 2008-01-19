به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القبس، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ وزیر امور اسلامی و اوقاف و دعوت و ارشاد عربستان از طرح توسعه برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی درباره حج در طول سال خبر داد و اظهار داشت: با توجه به استقبال مسلمانان همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، شبکه ای جدید به منظور ارائه مناسک حج به زبانهای مختلف راه‌اندازی می‌شود.

وی هدف از ارائه این طرح را اشاعه رسالت اسلام خواند و افزود: باید طی دوره‌های مختلف نسبت به امر حج اطلاع رسانی شود تا زائران هنگام وصول به خانه خدا دچار مشکل نشوند. بنابراین آموزش باید از زمانهای قبل از وصول آنها به عربستان صورت گیرد.