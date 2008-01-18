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۲۸ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۵

تعطیلی ساختمانهای بانک جهانی در واشنگتن

تعطیلی ساختمانهای بانک جهانی در واشنگتن

تهدید به بمبگذاری باعث شد تا بانک جهانی همه ساختمانهای این بانک در واشنگتن را تعطیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از "آسوشیتد پرس" ، بعد از تهدید تلفنی یکی ازساختمانهای  بانک جهانی در نیویورک به  بمبگذاری، این بانک در اقدامی  پیشگرانه تمام ساختمانهای وابسته به خود در این شهر را تعطیل کرد.

بانک جهانی گفت : امروز (جمعه) نیز هیچکدام از ساختمانها بازگشایی نمی شود زیرا تهدید همچنان باقی است.

این در حالی است که ساختمان بانک جهانی در نزدیکی کاخ سفید و در مرکز تجاری شهر واشنگتن واقع است.

همچنین نشستهای مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تا کنون باعث  بروز مکرر اعتراضهای خیابانی شده است.

کد مطلب 623358

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