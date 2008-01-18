تعطیلی ساختمانهای بانک جهانی در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از "آسوشیتد پرس" ، بعد از تهدید تلفنی یکی ازساختمانهای بانک جهانی در نیویورک به بمبگذاری، این بانک در اقدامی پیشگرانه تمام ساختمانهای وابسته به خود در این شهر را تعطیل کرد.

بانک جهانی گفت : امروز (جمعه) نیز هیچکدام از ساختمانها بازگشایی نمی شود زیرا تهدید همچنان باقی است.

این در حالی است که ساختمان بانک جهانی در نزدیکی کاخ سفید و در مرکز تجاری شهر واشنگتن واقع است.

همچنین نشستهای مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تا کنون باعث بروز مکرر اعتراضهای خیابانی شده است.