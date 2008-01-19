وزارت علوم برگزاری دوره فراگیر در تمام موسسات آموزشی را غیرمجاز دانست

دکتر رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلاسهای آمادگی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور از سوی برخی موسسات غیرمجاز که هیچگونه مجوزی از وزارت علوم یا دستگاه اجرایی دیگری ندارند و یا از سوی موسساتی که برای برگزاری دوره های کوتاه مدت مانند کلاسهای کنکور، زبان و .. از وزارت علوم، آموزش و پرورش و ارشاد مجوز دارند به صورت غیرقانونی تبلیغ و برگزار می شود.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم گفت: موسسات برگزار کننده این دوره ها حتی در صورت داشتن مجوز از سوی وزارت علوم یا هر دستگاه اجرایی دیگر به دلیل اینکه برای فعالیت در زمینه برگزاری دوره های آمادگی فراگیر از وزارت علوم مجوزی دریافت نکرده اند، در این زمینه غیرمجاز شناخته می شوند و برگزاری دوره های آمادگی فراگیر در این موسسات غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه از حدود 100 موسسه آموزش عالی که از وزارت علوم مجوز دریافت کرده اند، 30 درصد به صورت غیر قانونی به فعالیت در زمینه دوره های آمادگی فراگیر می پردازند، گفت: به جز این تعداد، موسساتی که از ابتدا هیچگونه مجوزی از دستگاههای اجرایی نداشته اند و موسساتی که از وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت داشته اند نیز اقدام به برگزاری دوره های آمادگی فراگیر کرده اند که فعالیت آنها نیز غیرقانونی است.