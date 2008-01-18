کسانی که عزاداریها را نقد می کنند خود وارد میدان شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج در جمع عزاداران تاسوعای حسینی اظهار داشت: برخی افراد تنها از عزاداریها نقد می کنند در حالیکه همین سیاهپوشی ها و عزاداریها باعث احیای حماسه عاشورا شده است و کشور ما هر چه دارد از این بیرقها دارد.

وی افزود: گرچه ممکن است در عزاداریها برخی انحرافات ایجاد شود اما افراد با حفظ عزاداریها تلاش خود را ادامه دهند.

کازرونی در خصوص سفر هشت روزه بوش به خاورمیانه خاطرنشان کرد: استقبال سران کشورهای اسلامی ننگ بزرگی برای این کشورهاست در حالیکه این افراد از بوش صمیمانه استقبال می کردند، مردم فلسطین و عراق توسط نیروهای آمریکایی به خاک و خون کشیده می شوند.

وی با اشاره به فجایای آمریکا در جهان یادآور شد: یک میلیون کشته و چهار و نیم میلیون کودک یتیم حاصل اشغال عراق است.

نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دلاوریهای حضرت ابوالفضل (ع) عنوان کرد: به تعبیر مقاتل در بزرگداشت حضرت ابوالفضل (ع) بس که امام (ع) در رخصتی که هنگام سوار شدن اسب به ایشان می دهد می فرماید حسین فدای تو که این نشان از گوهر والای وجودی این شخصیت بی نظیر است.

کازرونی همچنین با اشاره به درگذشت آیت الله مجتهدی و دکتر شهیدی دانشمندان را مایه مباهات جامعه دانست و یادآور شد: مدیریت آیت الله مجتهدی باعث تربیت دهها هزار طلبه شد و اخلاص،پشتکار و مدیریت وی بی نظیر بود.