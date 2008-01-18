عالمیان از صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازماند

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه مسابقات بین المللی تنیس روی میز اوپن اسلوونی و درمرحله یک هشتم نهایی این رقابتها ، نوشاد عالمیان ملی پوش شایسته کشورمان با شکست مقابل امانوئل لبسون فرانسوی از صعود به مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات باز ماند . نوشاد عالمیان تنها بازیکن ایرانی است که توانسته در رده سنی امید تا مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات پیش برود.

نوشاد عالمیان ملی پوش 16 ساله کشورمان پیش از این درمرحله مقدماتی این مسابقات به ترتیب برابرحریفان هلندی و نروژی به ترتیب به پیروزی 3 بر صفر و 3 بر 2 دست یافته بود .

مسابقات بین المللی تنیس روی میز اسلوونی با حضور بازیکنان 41 کشور جهان از روز سه شنبه گذشته در اسلوونی آغاز شده است. تیم کشورمان نیز با 5 بازیکن در این رقابت ها شرکت کرده است.