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۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۲۶

ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط دانشجویان

ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان طرح ارزشیابی اساتید از طریق آن لاین از سوی دانشجویان را اجرا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزشیابی اساتید از طریق فرم آن لاین مخصوص دانشجویان با توجه به جایگاه ارزشیابی در سیستم آموزشی و تاثیر ارزشیابی استاد توسط دانشجو در بهبود کیفیت روند آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان اجرا می شود.

سیستم نرم افزار جامع پایش و ارزیابی اعضای هیئت علمی راه اندازی شده است و می توان اساتید را به صورت آن لاین، مورد ارزشیابی قرار داد.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان می توانند با نام کاربری و رمز عبوری که در ابتدای سال تحصیلی با آن اقدام به انتخاب رشته کرده اند، وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان شده و گزینه پایگاه اطلاعات اعضای هیئت علمی را انتخاب کرده و فرم نظر سنجی را تکمیل کنند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی کرمان دارای 7 دانشکده و سه دانشکده اقماری در شهرهای زرند، بم و جیرفت است و بیش از 330 نفر عضو هیئت علمی و تربیت بیش از 4 هزار دانشجو در مقاطع مختلف را بر عهده دارد. 

کد مطلب 623408

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