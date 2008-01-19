ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، ارزشیابی اساتید از طریق فرم آن لاین مخصوص دانشجویان با توجه به جایگاه ارزشیابی در سیستم آموزشی و تاثیر ارزشیابی استاد توسط دانشجو در بهبود کیفیت روند آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان اجرا می شود.

سیستم نرم افزار جامع پایش و ارزیابی اعضای هیئت علمی راه اندازی شده است و می توان اساتید را به صورت آن لاین، مورد ارزشیابی قرار داد.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان می توانند با نام کاربری و رمز عبوری که در ابتدای سال تحصیلی با آن اقدام به انتخاب رشته کرده اند، وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان شده و گزینه پایگاه اطلاعات اعضای هیئت علمی را انتخاب کرده و فرم نظر سنجی را تکمیل کنند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی کرمان دارای 7 دانشکده و سه دانشکده اقماری در شهرهای زرند، بم و جیرفت است و بیش از 330 نفر عضو هیئت علمی و تربیت بیش از 4 هزار دانشجو در مقاطع مختلف را بر عهده دارد.