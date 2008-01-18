سامانه موشکی آمریکا باید بخشی از سیستم امنیتی اروپا و ناتو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه و آسوشیتدپرس از براتیسلاوا ، دونالد توسک گفت : "به اعتقاد ما مسئله سیستمهای دفاع موشکی در درازمدت باید به عنوان بخشی از سامانه امنیتی اروپایی ناتو باشد.

توسک که پس از دیدار با روبرت فیکو نخست وزیر اسلواکی - به عنوان فردی که مخالف استقرار سامانه موشکی آمریکا در اروپاست - سخن می گفت، افزود: ما می خواهیم جوی را درباره این مسئله ایجاد کنیم که در آن اطمینان و اعتماد حکم فرما باشد.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

همچنین اخیرا لهستان نیز درباره امنیت خود و همچنین لزوم همکاری با روسیه و ناتو ابراز نگرانی کرده و از آمریکا خواسته تا به این نگرانیها پاسخ دهد.

یک دیپلمات ارشد آمریکا در گفتگو با آسوشیتدپرس در روز پنجشنبه اعلام کرد: این کشور به لهستان اطمینان داده است که در حال برداشتن گامهایی برای گفتگو و همکاری بیشتر با روسیه و ناتو درباره طرح موشکی است.

"دانیل فراید" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا در کنفرانسی خبری در ورشو گفت : آمریکا این پیشنهادها را را می گیرد.



در همین رابطه "بوگدان کلیچ" وزیر دفاع لهستان امروز اظهار داشت : آمریکا آماده گفتگو درباره انتظارات لهستان در ارتباط با امنیت این کشور است.

وی گفت : استقرار این سامانه، تهدیدها و خطراتی را برای لهستان به دنبال دارد و بنابر این به همراه آمریکا ما باید به طور مشترک تلاش کنیم سود حاصله از این سامانه افزایش داده با هزینه های آن برابری کند.

لهستان همچنین امروز اعلام کرد: "رادوسلاو سیرکورسکی" وزیر امورخارجه لهستان دوشنبه برای از سرگیری گفتگو و همکاری بین لهستان و روسیه به مسکو برود.