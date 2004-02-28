دولت بايد از خروج قراضه آهن از كشور جلوگيري كند

رييس انجمن توليد كنندگان فولاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: واحدهاي فولادي به دليل استفاده صد در صد از قراضه آهن در آينده با مشكل كمبود اين ماده مواجه خواهند شد.

تقي بهرامي افزود: به علت برداشته شدن محوديت هاي گمركي ظرفيت هاي زيادي در خارج از مرزها براي جذب قراضه ارزان قيمت ايران وجود دارد و اين مساله موجب شده است در مدت كوتاهي بخش عمده اي از اين قراضه ها از كشور خارج شود.

به گفته وي، دولت بايد از خروج قراضه آهن بعنوان ماده اوليه واحدهاي توليد كننده فولاد كشور جلوگيري كرده و از كشورهايي كه واردات محصول نهايي ازآنها صورت مي گيرد واردات قراضه نيز انجام شود.

وي تصريح كرد: جمهوري آذربايجان كه يكي از صادركنندگان محصولات فولادي به ايران است ، اعلام كرده است، هيچ شركتي حق ندارد قراضه آهن به ايران صادركند كه اين مساله موجب افزايش اشتغالزايي در آن كشور خواهد شد كه براي كشور ما بسيارخطر ناك است.

به گفته وي، كمبود قراضه آهن در كشورموجب افزايش قيمت فولاد در كشور خواهد شد چرا كه قراضه بعنوان مواد اوليه براي تداوم اين صنعت ضروري است.

وي با اشاره به كمبود قراضه آهن در كشور تصريح كرد: در حال حاضر ضايعات 800 ريالي به قيمت 3000 ريال خريداري مي شود و اين امر موجب افزايش قيمت فولاد در كشور خواهد شد.