تبدبل مسافربران شخصی به تاکسی نیازمند هماهنگی بیشتر است

حسین تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر به تبدیل خوروهای مسافربر ساماندهی شده با عمر کمتر از 7 سال به تاکسی اشاره کرد و افزود : تدارک و برنامه ریزی لازم در سازمان تاکسیرانی تهران جهت مدیریت مطلوب بر این موضوع صورت گرفته است و تنها مشخص نشدن نهایی برخی مسائل، هماهنگی بیشتر را طلب می کند.

وی همچنین یادآور شد: برخی آمارها، اطلاعات و سهمیه مربوط به تهران هنوز مشخص نشده است ضمن آنکه موضوع رنگ تاکسی ها نیز هنوز مورد توافق نهایی قرار نگرفته است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: رنگ در نظر گرفته شده برای این تاکسی ها مانند تاکسیهای خصوصی سبز است ولی مسئولان تبصره 13خواهان رنگ مشابه تاکسی های تاکسیرانی برای مسافربران شخصی شده اند.