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۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تبدبل مسافربران شخصی به تاکسی نیازمند هماهنگی بیشتر است

تبدبل مسافربران شخصی به تاکسی نیازمند هماهنگی بیشتر است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: با توجه به نامشخص نبودن سهمیه ها، برخی آمار و... ، تبدبل مسافربران شخصی ساماندهی شده به تاکسی نیازمند هماهنگی بیشتر بین بخش های مختلف است.

حسین تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر به تبدیل خوروهای مسافربر ساماندهی شده با عمر کمتر از 7 سال به تاکسی اشاره کرد و افزود : تدارک و برنامه ریزی لازم در سازمان تاکسیرانی تهران جهت مدیریت مطلوب بر این موضوع صورت گرفته است و تنها مشخص نشدن نهایی برخی مسائل،  هماهنگی بیشتر را طلب می کند.

وی همچنین یادآور شد: برخی آمارها، اطلاعات و سهمیه مربوط به تهران هنوز مشخص نشده است ضمن آنکه موضوع رنگ تاکسی ها نیز هنوز مورد توافق نهایی قرار نگرفته است.   

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تصریح کرد: رنگ در نظر گرفته شده برای این تاکسی ها مانند تاکسیهای خصوصی سبز است ولی مسئولان تبصره 13خواهان رنگ مشابه تاکسی های تاکسیرانی برای مسافربران شخصی شده اند.

کد مطلب 623448

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