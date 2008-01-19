شمارش معکوس برای آغاز جشنواره

به گزارش خبرنگار، بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر در فاصله 13 روز مانده به آغاز به سرعت در حال تکامل است و هفته گذشته هم بیشترین اخبار خروجی را به خود اختصاص داد. جمعه گذشته مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد 147 رسانه داخلی شامل 20 خبرگزاری، 52 روزنامه، 23 نشریه تخصصی، 37 نشریه عمومی، 14 سایت سینمایی و صدا و سیما با 23 بخش خبری و تولیدی متقاضی حضور در سینمای رسانه‌های جشنواره هستند.

نمایش گزیده ای از فیلم‌های مرحوم رسول ملاقلی‌پور و زنده‌یاد علی حاتمی در بخش بزرگداشت این دو سینماگر فقید، رقابت 17 فیلم کوتاه از یازده کشور همراه با چهار فیلم کوتاه ایرانی در بخش جام جهان‌نما: مسابقه فیلم‌های بین‌الملل، آماده شدن سیمرغ‌های بلورین تا اول بهمن‌ماه، معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش مواد تبلیغی و اطلاع‌رسانی سینمای ایران شامل ایرج تقی‌پور، علی سرتیپی، امیر عابدی، رضا عابدینی، مهدی کرمپور و حسین گردان، حضور فیلم "کوکب سیاه" برایان دی‌پالما و مرور آثار فیلمسازان فلسطینی از دیگر خبرهای جشنواره بیست و ششم فجر هستند.

حضور ماتیو دارا نماینده جشنواره کن و عضو هیئت انتخاب هفته منتقدان این جشنواره معتبر در جشنواره فیلم فجر و بازار فیلم ایران، معرفی فیلم‌های بلند راه یافته به بخش‌های مختلف جشنواره در اوایل این هفته، تمدید مهلت حضور در بخش تجلی اراده ملی تا پنجم بهمن ماه و حضور 25 مستند از 17 کشور در بخش نمایش‌های ویژه بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از دیگر خبرهای رسمی این جشنواره هستند.

* وزیر ارشاد هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت به سوالاتی درباره جشنواره فیلم فجر و بودجه فرهنگ پاسخ داد. وی ضمن تأیید زمان برگزاری جشنواره فجر پس از ایام عزاداری دهه نخست محرم، درباره بودجه بخش فرهنگ تصریح کرد: "منحصر کردن رفع مظلومیت از حوزه فرهنگ در بودجه تعبیر درستی نیست، در عین اینکه بدون ارتباط با بودجه هم نیست. اما انحصار در آن هم به شمار نمی آید. در حال حاضر در حوزه بودجه 87 وزارت ارشاد تحول مثبتی رخ داده و امید است مجلس هم از این تحول استقبال کند و بودجه این وزارتخانه در جایگاه واقعی خود ظاهر شود."





رئیس رسانه ملی از عملکرد این سازمان دفاع کرد

* دوشنبه گذشته رئیس رسانه ملی برای پاسخگویی درباره مجموعه "ساعت شنی" و برخی برنامه های رادیو جوان به مجلس فراخوانده شد تا با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس به پرسش‌های اعضاء کمیسیون پاسخ ‌دهد.

در این جلسه 150 دقیقه ای مهندس ضرغامی به همراه علی دارابی قائم مقام خود، مهدی فرجی مدیر شبکه دو و بهرام بهرامیان کارگردان مجموعه "ساعت شنی" به انتقادهای نمایندگان درباره مسائل مختلف صدا و سیما پاسخ گفت. وی پس از طرح انتقادهای نمایندگان مجلس درباره "ساعت شنی" صحبت خود را با مقدمه‌ای درباره آسیب‌های اجتماعی شروع کرد و مستندی کوتاه و شش دقیقه‌ای درباره آسیب‌های اجتماعی برای نمایندگان مجلس پخش شد.

رئیس رسانه ملی در ادامه برخی انتقادها را پذیرفت و معتقد بود می‌توانست بهتر از این باشد، اما در مجموع از کار دفاع کرد. انتقاد از برنامه های رادیو جوان، مجموعه طنز "چارخونه"، رواج خشونت در برخی فیلم و مجموعه های شبکه سه و مواردی جزیی تر در برنامه های صدا و سیما از دیگر نکاتی بودند که در این جلسه مورد نقد و پاسخگویی قرار گرفتند.

* سه شنبه گذشته حس بنیانیان، رئیس حوزه هنری با صدور حکمی رحمت‌الله محرابی را به سمت مدیر فرهنگی مجتمع فرهنگی سینما آزادی منصوب کرد. همانطور که قبلاً اشاره شد بر اساس تفاهمنامه امضاشده بین حوزه هنری و شهرداری تهران، حوزه هنری مدیریت فرهنگی مجتمع فرهنگی سینما آزادی را بر عهده دارد.

همچنین اکبر تشکری نیا، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از نامگذاری سالن های سینما آزادی با عناوین "شهرفرنگ"، "شهرقصه"، "شهرهنر"، "شهرهفتم" و سالن اصلی با همان نام "آزادی" خبر داد. وی همچنین تأکید کرد: "برف و سرما بر روی کار تأثیر داشته اما در حدی نبوده که کار با وقفه به پایان برسد. برای پایان یافتن ساخت و ساز سینما همزمان با جشنواره فیلم فجر تمهیداتی اندیشیده ایم و قطعاً این سینما در جشنواره فیلم فجر حاضر خواهد بود."

* شنبه گذشته کانون کارگردانان سینمای ایران اعضای جدید خود را شناخت و همایون اسعدیان، رضا میرکریمی، علیرضا رئیسیان، محمدعلی سجادی، مازیار میری، احمد امینی، سامان مقدم، محمدمهدی عسگرپور و عبدالحسین برزیده به عنوان 9 عضو جدید به شورای مرکزی کانون کارگردانان راه پیدا کردند. محمدرضا هنرمند و احمد قدکچیان به عنوان اعضای علی البدل و محمدحسین لطیفی و مهدی کرم پور نیز به عنوان بازرسان کانون انتخاب و معرفی شدند.

* هفته گذشته یک انتخابات رسمی دیگر هم در حوزه سینما انجام شد و در دومین جلسه شورای صنفی نمایش، همایون اسعدیان نماینده کانون کارگردانان به عنوان رئیس و محمدرضا صابری نماینده انجمن سینماداران به عنوان سخنگوی این شورا انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه قرارداد نمایش فیلم "ملودی" مطرح شد که پس از پایان نمایش "غیرمنتظره" به نمایش درمی آید. اکران سه فیلم "توفیق اجباری"، "اقلیما" و "عاشق" هم به دلیل بالا بودن کف فروش همچنان ادامه دارد. تکلیف آئین نامه نمایش در سال آینده هم در جلسه فوق العاده بعدی مشخص می شود.

* هفته گذشته همایش دو روزه "سینما و معماری" با حضور متخصصان دو حوزه در مرکز هنرپژوهی نقش جهان برگزار شد. سیدمحمد بهشتی دبیر این همایش درباره تشابه این دو تخصص عنوان کرد: "گاه این تشابه باعث تعجب سینماگرانی می شود که از معماری دور هستند و یا بالعکس. اما افرادی که در هر دو رشته حضور دارند، می دانند که این نسبت از جهات و زوایای مختلف قابل بررسی است و رجوع به این دو هنر می تواند بخش های پنهان را مشخص تر کند تا جهات مقبول هر دو رشته مورد بررسی قرار بگیرند."

* هفته گذشته سینمای ایران جلوه های حضور بین المللی گسترده ای را تجربه کرد. کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی و فرهنگ با حضور عباس کیارستمی و گابریل گارسیا مارکز نویسنده کلمبیایی برنده جایزه نوبل از 22 تا 25 فوریه (سوم تا ششم اسفند) در توکیو برگزار می شود. سوزان کاسویل آهنگساز نیواورلئانی، لییو ژنگ عکاس چینی از دیگر چهره های برجسته شرکت کننده در این کنفرانس هستند.

* همچنین سینمای ایران در پنجاه و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین که از هفت تا 17 فوریه 2008 (18 تا 28 بهمن) برگزار می‌شود، حضوری پررنگ دارد. جدیدترین فیلم مجید مجیدی "آواز گنجشکها" در بخش رقابتی، فیلم "سه زن" منیژه حکمت در بخش پانوراما، "بودا از شرم گریخت" سمیرا مخملباف در بخش نسل جوان به عنوان محصول مشترک ایران و افغانستان و "فوتبال تحت پوشش" به کارگردانی مشترک آیت نجفی و داوید اسمان محصول آلمان در بخش مرور سینمای آلمان در جشنواره فیلم برلین به نمایش درمی آیند.

* هومن بهمنش برای فیلمبرداری فیلم سینمایی "آن سه" و فیلم "بودا از شرم فروریخت" به کارگردانی حنا مخملباف نامزد دریافت جایزه از دومین دوره جوایز فیلم آسیا AFI شدند. برندگان دومین دوره جوایز فیلم آسیا روز 17 مارس (27 اسفند) همزمان با برگزاری سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم هنگ کنگ مشخص می‌شوند.

AFI در 12 بخش به برندگان جایزه می‌دهد. 18 عضو هیئت داوران این فیلم‌ها را از میان صدها فیلم واجد شرایط تولید شده در سراسر آسیا در سال 2007 انتخاب کرده اند. سال گذشته مانی حقیقی برای نوشتن فیلمنامه "کارگران مشغول کارند" جایزه فیلمنامه‌نویس برتر نخستین دوره جوایز فیلم آسیا را برای سینمای ایران به ارمغان آورد.

* فیلم سینمایی "چهارشنبه سوری" اصغر فرهادی در جشنواره "برخوردهای سینمایی کن" به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد. این جشنواره از سوی برگزارکنندگان جشنواره کن در این شهر برگزار می شود و در سال 1989 جایزه سینمای هنر و تجربه را به فیلم "خانه دوست کجاست" عباس کیارستمی اهداء کرد.





بنی اعتماد جوایز خود را به موزه سینما اهداء کرد

* رخشان بنی اعتماد فیلمساز برجسته ایرانی که جوایز متعددی از جشنواره های داخلی و خارجی دریافت کرده، 53 جایزه ملی و بین‌المللی و همچنین چند فیلمنامه، کتاب و لوازم صحنه فیلم‌های خود را برای ثبت در تاریخ به موزه سینما هدیه کرد. وی موفق به دریافت چند جایزه بین‌المللی از جشنواره‌های لوکارنو، مونترال، تورین، جشنواره آسیایی رم و بنیاد پرنس کلاوس هلند شده و داوری چند دوره جشنواره فیلم فجر، ریاست هیئت داوری بخش بین‌المللی این جشنواره و داوری چند جشنواره بین‌المللی چون تورین، لوکارنو، دهلی، مونترال، مسکو، قاهره و محیط زیست ژاپن را در پرونده هنری خود دارد.

* جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون هفته گذشته به علت انسداد روده تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از آن در بخش مراقبتهای ویژه بستری شد. معاونت سینمایی وزیر ارشاد و رئیس رسانه ملی از این بازیگر قدیمی عیادت کردند.