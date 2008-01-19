یاوری هنوز سرمربی تیم برق است

فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر درشیرازافزود: تیم ملی نه تنها برای برق بلکه برای تمام جامعه با اهمیت بوده و برق شیراز نیز برای موفقیت تیم ملی تلاش خواهد کرد اما برق نیزنباید دراین نقل و انتقالات ضررکند.

مدیر عامل تیم فوتبال برق شیراز یادآورشد: این تیم با تلاش های محمودیاوری جایگاه خوبی رادرجدول به خود اختصاص داده به همین خاطرفدراسیون فوتبال برای اینکه برق شیراز در نیم فصل دوم دچار مشکل نشود باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: دراین راستا تا کنون جلسات مختلفی را بافدراسیون فوتبال برگزار کردیم ودرآینده نیز این جلسات ادامه خواهد داشت.

فلاح تاکید کرد: هنوزدر فکر گزینه جایگزین یاوری نیستیم ودر زمان خود هیئت مدیره تیم برق برای انتخاب سر مربی جدید وارد عمل می شود.

همزمان با آغاز بازی های نیم فصل دوم لیگ برتر مقارن ساعت14و 45دقیقه روزسه شنبه تیم برق شیرازدر خانه خودبه مصاف پیکان می رود.