عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- یک نظامی آمریکایی در شمال بغداد بر اثر انفجار کشته شد.
- دو مبارز فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید شدند.
- دبیرکل اتحادیه عرب از پیشرفت در میانجیگری برای حل بحران سیاسی لبنان خبر داد.
- شورای امنیت انفجار اخیر در لبنان را محکوم کرد.
- پنتاگون خبر داد که حملات علیه نیروهای آمریکایی با استفاده از بمب در دو هفته اول ماه ژانویه افزایش یافته است.
- دهها نفر در درگیری های نیروهای عراقی و افراد مسلح در جنوب عراق در شهرهای ناصریه و بصره کشته شدند.
- فرستاده سازمان ملل به دارفور از فضای نامناسب از سرگیری مذاکرات خبر داد.
- مشرف رئیس جمهوری پاکستان فردا به اروپا می رود.
- ارتش پاکستان 70 تا 90 فرد مسلح را در شمال غربی این کشور کشت.
- سارکوزی خواستار حمایت اتحادیه اروپا از استقلال کوزوو شد.
- دولت آفریقای مرکزی استعفا کرد.
- شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت نوار غزه نشست فوق العاده برگزار می کند.
- یک نماینده پارلمان اسلواکی به فیفا درباره ممنوعیت پیام های مذهبی بر روی پیراهن فوتبالیست ها اعتراض کرد.
- دولت عراق کنترل کامل اوضاع در شهرهای ناصریه و بصره را برعهده گرفت.
- پاریس میزبان کنفرانس کمک های بین المللی به افغانستان خواهد بود.
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