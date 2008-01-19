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۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۱۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

- یک نظامی آمریکایی در شمال بغداد بر اثر انفجار کشته شد.

- دو مبارز فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید شدند.

- دبیرکل اتحادیه عرب از پیشرفت در میانجیگری برای حل بحران سیاسی لبنان خبر داد.

- شورای امنیت انفجار اخیر در لبنان را محکوم کرد.

- پنتاگون خبر داد که حملات علیه نیروهای آمریکایی با استفاده از بمب در دو هفته اول ماه ژانویه افزایش یافته است.

- دهها نفر در درگیری های نیروهای عراقی و افراد مسلح در جنوب عراق در شهرهای ناصریه و بصره کشته شدند.

- فرستاده سازمان ملل به دارفور از فضای نامناسب از سرگیری مذاکرات خبر داد.

- مشرف رئیس جمهوری پاکستان فردا به اروپا می رود.

- ارتش پاکستان 70 تا 90 فرد مسلح را در شمال غربی این کشور کشت.

- سارکوزی خواستار حمایت اتحادیه اروپا از استقلال کوزوو شد.

- دولت آفریقای مرکزی استعفا کرد.

- شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت نوار غزه نشست فوق العاده برگزار می کند.

- یک نماینده پارلمان اسلواکی به فیفا درباره ممنوعیت پیام های مذهبی بر روی پیراهن فوتبالیست ها اعتراض کرد.

- دولت عراق کنترل کامل اوضاع در شهرهای ناصریه و بصره را برعهده گرفت.

- پاریس میزبان کنفرانس کمک های بین المللی به افغانستان خواهد بود.

کد مطلب 623462

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