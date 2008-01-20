تعطیلی 60 داروخانه متخلف از اول بهمن ماه

دکتر سید جمال سعید واقفی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت بهداشت در چنین مواردی به قدری دقیق و محکم عمل کرده که در صورت درخواست انتقال پروانه داروخانه به یک داروساز، این امکان با باطل کردن پروانه قبلی و صدور پروانه جدید امکان پذیر می شود.

وی تصریح کرد: البته صدور پروانه جدید برای شخص متقاضی که داروساز است، با رعایت شرایط و ضوابط خاص صورت می گیرد و این طور نیست که به آسانی پروانه کار برای افراد صادر شود.

دبیر انجمن داروسازان ایران، با اشاره به وقوع حداقل تخلفاتی که در برخی داروخانه ها اتفاق می افتد، افزود: بنده به صراحت اعلام می کنم که 80 درصد تخلفات دارویی (قاچاق و خرید دارو خارج از شبکه توزیع رسمی) در داروخانه های اجاره ای مشاهده می شود.

وی با اعلام اظهار گلایه وزارت بهداشت از وجود چنین وضعیتی، افزود: از اول بهمن، 60 داروخانه متخلف تعطیل خواهد شد.

به گفته دبیر انجمن داروسازان ایران، این تعطیلی از یک هفته تا یکسال با توجه به نوع تخلفات داروخانه ها خواهد بود.

وی اظهار داشت: داروخانه های اجاره ای اغلب در دست افرادی است که داروساز نیستند اما حرفه ای شده اند و می دانند که چگونه کسب درآمد کنند.