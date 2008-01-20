ناخشنودی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بودجه سلامت

دکتر عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احساس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این است که بودجه در نظر گرفته شده برای سلامت مردم در سال 87، جوابگوی مشکلات و گرفتاریهای آنان نخواهد بود.

وی در پاسخ به دلایل نارضایتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بودجه سلامت، گفت: مبلغی که برای هزینه بیمه روستاییان اختصاص یافته تغییر نکرده است. وضعیت بیمه کارمندان برای سال آینده نسبت به سال جاری چندان تغییری ندارد و تمام این موارد باعث شده که بخش سلامت نتواند در سال آینده رضایت مردم را تامین کند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: اینجاست که به نقطه نظر مخالف وزارت بهداشت می رسیم.

فتاحی افزود: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، قرار بود به تدریج هزینه ها از دوش مردم برداشته شود ولی با این سرانه وضعیت به همان صورت قبلی (60 درصد مردم و 40 درصد دولت) باقی خواهد ماند و چه بسا سهم مردم به 70 درصد نیز برسد.

وی با تاکید بر اینکه به عنوان یک نماینده مجلس، نظر مناسبی نسبت به بودجه سلامت ندارم، گفت: متاسفانه ماهیت کلیات بودجه تغییر کرده و بودجه بخش سلامت بدون مطرح شدن در کمیسیون بهداشت و درمان، تعیین شده است. بنابراین، بنده به بخش سلامت کشور در سال آینده خوشبین نیستم و معتقدم که نمی تواند جوابگوی مشکلات مردم در این بخش باشد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به مشکلات فزاینده ای که در سال آینده گریبان دانشگاههای علوم پزشکی را خواهد گرفت، اشاره کرد و افزود: این بودجه برای بخش سلامت نخواهد توانست به قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار کمک کند و در سال آینده نیز شاهد تشدید این وضعیت خواهیم بود.

فتاحی، کیفیت خدمات رسانی به بیماران به ویژه بیماران خاص را با توجه به بودجه ای که در نظر گرفته شده، نگران کننده دانست و گفت: با این وضعیت، امید و آرزوهای کمیسیون بهداشت و درمان در ارتباط با بهبود بخش سلامت محقق نخواهد شد.