فدراسیون ووشو به دنبال مربی صاحب نام چینی

به گزارش خبرنگار مهر ، فدراسیون ووشو چندی پیش برای هدایت تیم ملی ووشو در بخش مبارزه (سانشو) درخواست استخدام یک مربی طراز اول را به فدراسیون ووشو چین ارائه داد. هفته گذشته چینی ها دو مربی را به همین منظور به فدراسیون ووشو کشورمان معرفی کردند که بیوگرافی ارسالی فدراسیون ووشو چین مورد قبول کمیته فنی فدراسیون ووشو قرار نگرفت.

مسئولان فدراسیون در تلاشند تا برای هدایت تیم ملی ووشو فردی را استخدام کنند که سابقه هدایت تیم های ملی چین را داشته باشد و یا حداقل شاگردان او در رقابت های جهانی و آسیایی صاحب مدال شده باشند.

از سوی دیگر از بین مربیان چینی که پیش از این در تیم های ملی بانوان و تالو(اجرای فرم) آقایان کشورمان فعالیت می کردند تنها "ژائو" به تهران بازگشته که او نیز قرار است تا زمان تشکیل اردوهای تیم ملی به استانها رفته و کلاس های هماهنگی برگزار کند.

تیم ملی ووشو اردیبهشت ماه سال آینده در رقابت های قهرمانی آسیا که به میزبانی ماکائو برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد.