هشدار پزشکان نسبت به وضعیت خطرناک بخش سلامت در سال آینده

دکتر مسعود مسلمی فرد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که بودجه 43 هزار میلیارد ریالی بخش سلامت در سال آینده، رشدی در حدود 7 درصد دارد که این مقدار افزایش نمی تواند برای بهبود وضعیت سلامت مردم قابل قبول باشد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی، سرانه ای که می تواند حداقل نیازهای بخش سلامت را پاسخگو باشد، رقم حداقل 10 هزار تومان است اما رشد 7 درصدی بودجه بخش سلامت حاکی از آن است که سرانه درمان سال آینده در حدود 4800 تومان است.

وی تعیین چنین سرانه ای را با توجه به وضعیت موجود در بخش سلامت کشور، بسیار خطرناک دانست و گفت: قطعا وضعیت مردم در سال آینده به مراتب بدتر از سال جاری خواهد بود.

مسلمی فرد، با اعلام این مطلب که انجمن پزشکان عمومی این موضوع را یک خطر جدی برای نظام سلامت تلقی می کند، افزود: از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم نسبت به بودجه بخش سلامت اهمیت ویژه ای قائل شوند و در آن تغییراتی صورت دهند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، در ادامه به پیشنهاد معاون سلامت وزارت بهداشت در خصوص رقم سرانه درمان برای سال آینده اشاره کرد و گفت: سرانه پیشنهادی از سوی دکتر علویان که کمترین عدد بود، 8600 تومان اعلام شد اما مصوبه دولت تقریبا نصف این سرانه را مورد قبول قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه بیمارستانهای دولتی در حدود 20 هزار میلیارد ریال مقروض هستند، افزود: قطعا با تعیین چنین عددی برای سرانه درمان، وضعیت بیمارستانهای دولتی در سال آینده نیز بدتر خواهد شد و در نتیجه ارائه خدمات به مردم دچار مشکل می شود.

مسلمی فرد، سرگردانی مردم را یکی از پیامدهای چنین وضعیتی دانست و گفت: متاسفانه سهم سلامت در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه کمتر است و این موضوع باعث می شود از آنچه به عنوان سهم پرداختی مردم از درمان بیماریها نام برده می شود، به بالای 70 درصد برسد.