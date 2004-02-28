اكنون نوبت اتحاديه اروپايي و آژانس بين المللي انرژي هسته اي است

به گزارش خبرگزاري مهردر اين جلسه ، اعضاي شوراي حكام پس از شنيدن گزارش" محمد البرادعي" مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره همكاري ايران با اين آژانس، ارزيابي خود را در اين خصوص ارائه خواهد داد.

گزارشهاي اوليه نشان مي دهد كه آقاي البرادعي دراين ارزيابي، همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي را مثبت ، سازنده ومطابق با معيارهاي جاري توصيف كرده است .

جمهوري اسلامي ايران تقريبا از 4 ماه پيش در اجلاس مشترك وزراي امور خارجه كشورهاي فرانسه ، انگليس وآلمان در تهران تعهد داد كه تمام معيارهاي مربوط به فعاليت هاي صلح آميز هسته اي را رعايت كند.

به دنبال آن ايران، پروتكل الحاقي را امضاء كرد و فعاليت غني سازي اورانيوم را نيز متوقف ساخت و با بازرسي تاسيسات اتمي خود توسط بازرسان آژانس موافقت كرد .

سه كشور عضو اتحاديه اروپايي ، يعني فرانسه و انگليس و آلمان متقابلا تعهد كردند كه در زمينه عاري ساختن خاورميانه از سلاح هاي كشتار جمعي و كمك به فناوري هسته اي صلح آميز ايران و گسترش تبادل تجاري با جمهوري اسلامي نهايت همكاري را به عمل آورند .

با اينكه غني سازي اورانيوم تا درجه معين و مونتاژ و ساخت " سانتريفيوژهاي پي 2" براي اهداف صلح آميز حق طبيعي كشورهاي عضو پيمان عدم توليد سلاح كشتار جمعي است و ايران نيز جزو امضاء كنندگان اين بيانيه است ، اما اين كشور با درخواستهاي آژانس براي توقف اين نوع عمليات موافقت كرد، مشروط بر اين كه اتحاديه اروپا هم ايران را براي دست يابي به فناوري هسته اي ياري دهد.

اين اقدام موجب شد تا بهانه از دست آمريكا كه تلاش داشت پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع گردد ،

خارج شود.

گزارش مهر مي افزايد: اين حركت ديپلماتيك با واكنش مثبت اروپا و كشورهاي جهان سوم مواجه شد ، زيرا ايران با اين اقدام توپ را در زمين اتحاديه اروپا پرتاب كرد واين اتحاديه را با آمريكا رو در رو ساخت .

پس از مدتي رسانه هاي جمعي آمريكا ودر آستانه انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به انتشار يك سلسله تحليلها وگزارش هاي غير واقعي مبني بر ادامه فعاليت ايران براي مونتاژ سانتريفيوژها از نوع پي 2 پرداختند .

هدف آمريكا اين بود تا خطر فعاليت هسته اي صلح آميز ايران را بزرگنمايي كند، تا رضايت لابي صهيونيستي آمريكا براي كمك به فعاليت انتخاباتي جرج بوش جلب شود.

طبيعي است همه رسانه هاي گروهي آمريكا از جمله روزنامه هاي پر نفوذ واشنگتن پست و نيويورك تايمز و شبكه هاي سي ان ان و سي بي اس زير نظر سرمايه داران يهودي ولابي صهيونيستي فعاليت مي كنند و قطعا گزارشهايي كه عليه كشورهاي مستقل پخش مي كنند خالي از هدف نيست .

دخالت غير منطقي شخص جرج بوش رئيس جمهوري و ريچارد بوچرسخنگوي وزارت خارجه امريكا در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد كه جمهوريخواهان ومشخصا جرج بوش براي پيروزي مجدد در انتخابات رياست جمهوري، در پي يافتن يك سوژه تبليغاتي جديدي هستند.

به همين دليل حملات تبليغاتي خود را در طول يك ماه گذشته متوجه روند انتخابات مجلس شوراي اسلامي و فعاليت هسته اي ايران ساختند.

اكنون كه قرار است شوراي حكام پس از 4 ماه، نتايج همكاري ايران با آژانس انرژي هسته اي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد، آمريكا از طريق" كنت بريل " نماينده خود در آژانس، به يك سلسله فعاليت هايي براي تحت تاثير قرار دادن حكام كه تعداد آنها 35 نفر است، دست زد.

در همين زمينه عناصر مشكوكي در آژانس اخيرا برخلاف مقررات وقوانين داخلي اين سازمان بين المللي ، گزارشي غير واقعي در مورد طرحهاي مونتاژ " سانتريفيوژهاي پي 2" ايران بر روي سايت اينترنتي اين آژانس منتشر ساختند.

هدف از اين اقدام فراهم ساختن زمينه رواني لازم براي بزرگنمايي خطرات فعاليت هسته اي ايران وتوجيه فعاليت غير متعارف وخطرناك رژيم صهيونيستي در مورد توليد سلاح هاي كشتار جمعي است.

اسرائيل متاسفانه نه تنها از امضاء پروتكل الحاقي ،خود داري مي كند بلكه خطرناكترين تاسيسات هسته اي خود موسوم به " ديمونا" واقع در صحراي نقب را از ديد بازرسان آژانس انرژي اتمي مخفي مي سازد.

اين رژيم علاوه بر توليد 250 كلاهك هسته اي دوربرد كه قادرند تمام جهان را نابود سازند، تفاله هاي اتمي خود را در درياي مديترانه پرتاب و بخشي از آن را در منطقه " نقب" كه به شهر غزه فلسطين نزديك و با مصر نيز هم مرز است ، دفن مي سازد.

اين اقدام متاسفانه در دراز مدت خطرات زيست محيطي زيادي براي منطقه خاور ميانه وكشورهاي حاشيه درياي مديترانه به همراه خواهد داشت ،كه اگرجامعه جهاني اقدامي براي منع رژيم صهيونيستي از دفن زباله هاي اتمي خود، بعمل نياورد خاورميانه در آينده با فاجعه زيست محيطي خطرناكي روبرو خواهد شد.

از سوي ديگر آژانس بين المللي انرژي هسته اي نبايد در برخورد با مسائل هسته اي از سياست معيارهاي دوگانه استفاده كند وتنها تابع نظرات آمريكا باشد، بلكه بايد در اين خصوص رژيم اسرائيل را براي نابودي سلاح هاي كشتار جمعي خود تحت فشار قرار دهد.

با توجه به اين كه ايران با حسن نيت وصداقت كامل وبه خاطر ارج گذاري به پا درمياني اتحاديه اروپا، كليه فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف كرده است ، لذا اين اتحاديه اكنون بايد به تعهدات خود در قبال ايران عمل كند ومانع دخالت آمريكا در تصميم گيريهاي شوراي حكام شود.

اراده ملي اكنون در ايران اقتضا مي كند كه همپاي پيشرفت ورشد فناوري جهاني حركت كند واين كشور بايد خود را به فناوري هسته اي روز براي اهداف غير نظامي وصلح آميز مجهز سازد وهيچ قدرتي نخواهد توانست جمهوري اسلامي را از اين دانش روز بشري محروم سازد .