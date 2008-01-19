به گزارش خبرگزاری مهر، والدین اولیویا و ایزابلا مورفی، دوقلوهای چهارساله پذیرفتند که این دو دختر در تحقیقات موسسه تحقیقات سرطان و دانشگاه آکسفورد انگلیس مورد استفاده قرار گیرند. این دو خواهد دو قلو از دیدگاه ژنتیکی یکسان هستند این درحالی است که یکی از آنها از سن دو سالگی به بیماری سرطان خون مبتلا شده است.

این دانشمندان با بررسی میراث ژنتیکی این دو خواهر کشف کردند که هر دو کودک دارای یک جهش ژنتیکی سلولهای بنیادی هستند که به صورت مادرزادی و در دوران جنینی در آنها ایجاد شده است، چرا که والدین این دو خواهر این تغییر ژنتیکی را بیان نکرده اند.

براساس گزارش روزنامه انگلیسی ایندیپدنت، این دانشمندان در تحقیقات خود نشان دادند که خواهر مبتلا به سرطان خون لنفوبلاستیک دارای یک جهش ژنتیکی دیگر است که در لحظه تولد به آن دچار شده و این جهش علت بروز سرطان خون در این کودک است.

جهش ژنتیکی اول که در خون هر دو خواهر وجود دارد در سلولهای پیش سرطان حاضر است. این جهشها در دو ژن شناخته شده با عنوان TEL و AMIL-1 ایجاد شده اند. اکنون این دانشمندان به دنبال داروییهایی هستند که توانایی توقف این سلولهای پیش سرطان را داشته باشند.

در این خصوص پروفسور طارق انور سرپرست این تیم پزشکی اظهار داشت: "این دوقلوها اطلاعات بی سابقه ای را برای مطالعه فاز اولیه بیماری سرطان خون ارائه کرده اند."

این کشف می تواند تحولی در درمان و پیشگیری این بیماری که همه ساله در انگلیس به حدود 500 کودک آسیب می رساند ایجاد کند.