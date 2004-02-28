مسابقات انتخابي تيم ملي ووشو بانوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار "مهر" 60 ووشوكاربرترازاستان هاي تهران، گيلان، كرمانشاه، فارس، اصفهان ومازندران با يكديگر به رقابت پرداختند كه درپايان 20 ووشوكارانتخاب شده به اولين اردوي تيم ملي دعوت شدند.

تهران: صامه صالحي زاده - الهام صادقي - نگار داودي - ميترا عباسي وليلا لازمي

گيلان: نرگس احساني نژاد - سيده طلايه خادم وكبري پناهي

كرمانشاه : سميه ميراني - مهناز بالا گرد - ندا نامدار پوروسميه معيني

فارس: پروانه ميرزاخاني

اصفهان : سامره خليلي- مريم معماري

مازندران: محدثه محمود جانلو- بنفشه بخشي- رباب مهدي زاده - صديقه شيخي وزهرا زين العابديني

لازم به يادآوري است: نفرات دعوت شده به اردوازشانزدهم اسفند ماه وبه مدت 10 روززيرنظرمربيان تيم ملي به تمرينات لازم مي پردازند وپس ازبرگزاري 7 اردوديگر4 نفرانتخاب شده درآبانماه 83 عازم كشورميانمارمي شوند.