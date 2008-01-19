تدوین "یکی از همین روزها" به نیمه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نویسندگان این فیلم تلویزیونی حسین تراب‌نژاد و مهدی شیرزاد هستند و کامبوزیا پرتوی به عنوان مشاور کارگردان و مشاوره فیلمنامه و عباس نعمتی به عنوان ناظر کیفی با این پروژه همکاری دارند. در فیلم تلویزیونی "یکی از همین روزها" نیما رئیسی، شبنم قلی‌خانی، پرویز پورحسینی و علی دهکردی نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: "فکر می‌کنیم یکی از همین روزها مرگ از راه می‌رسد. نمی‌دانیم در اشتباهیم و مرگ ما از زمانی که زاده شده‌ایم با ماست و زندگی ما که طول‌اش از مرگ ما کوتاهتر است، بخشی کوچک از همان میرایی ماست. ما یکی از همین روزها مرگ‌مان را درک خواهیم کرد." فیلم تلویزیونی "یکی از همین روزها" به تهیه‌کنندگی بهروز مفید برای گروه فیلم و سریال شبکه تهران تولید می‌شود.

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "یکی از همین روزها" در تهران و بندرانزلی انجام شده و راما قویدل هم اکنون مشغول تدوین این فیلم تلویزیونی است و از عوامل می‌توان به دستیاراول کارګردان و برنامه ریز: امین قوامی، مدیر تصویر برداری: بهزاد علی آبادیان، طراح چهره پرداز: آرمین اسماعیلی، منشی صحنه: شیدا سجادیان، طراح صحنه و لباس: مهنوش عباسی، مدیر روابط عمومی: سپیده کامرانی و عکاس: سهیلا کاشفی و فرزانه خان‌میرزایی اشاره کرد.