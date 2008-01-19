عباسعلی پاکنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص وضعیت صنایع تبدیلی عسل درکشور، گفت: در حال حاضر157 جواز تاسیس صنایع تبدیلی با ظرفیت 80 هزارو 993 تن و سرمایه گذاری 317 هزارو 313 میلیون ریال و با اشتغالزایی16.47 نفر ازسوی وزارت جهاد کشاورزی صادرشده است.

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در 6 ماهه سالجاری تعداد جوازهای صادره به منظور تاسیس صنایع تبدیلی عسل در سطح کشور معادل 9 عدد با ظرفیت اسمی هزارو 762 تن و سرمایه گذاری دو هزارو673 میلیون ریال و اشتغالزایی 92 نفربوده است.

وی تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده عسل ازابتدا تا کنون را بالغ بر22 واحد اعلام کرد و افزود: این تعداد واحد با ظرفیت 9 هزارو 427 تن و سرمایه گذاری 53 هزارو 925 میلیون ریال و اشتغالزایی 270 نفر به بهره برداری رسیده است.

پاکنژاد عنوان کرد: در6 ماهه اول سالجاری درسطح کشور یک واحد صنایع تبدیلی عسل به بهره برداری رسیده که این واحد با ظرفیت هزارتن وبا سرمایه گذاری 8 هزار میلیون ریال و اشتغالزایی 16 نفرهمراه است.

مدیرکل صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق آمار ارائه شده از سوی معاونت اموردام وزارت جهاد کشاورزی تولید عسل در سال گذشته بالغ بر34 هزار تن بوده که این میزان تا پایان برنامه چهارم توسعه به 40 هزارتن افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: صنایع تبدیلی عسل به صنایعی اطلاق می شود که به فرآوری و عمل آوری مواد نباتی و حیوانی (زراعی، باغی، شیلاتی، دام و طیور، جنگل و مرتع) می پردازد که این تعریف به تصویب هیئت دولت نیزرسیده ضمن اینکه فرآوری دربرگیرنده تغییرات فیزیکی، شیمیایی، نگهداری، بسته بندی و توزیع محصول است.

پاکنژاد با اشاره به بهره برداری 22 واحد تولید و بسته بندی صنایع تبدیلی عسل با ظرفیت 9 هزار و427 تن توسط وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: با توجه به وجود زمینه های بالای صادراتی عسل، این محصول نیازمند ایجاد صنایع بسته بندی و تنوع بخشی برای ارائه به بازارهای داخلی و خارجی است.

وی افزود: صنایع تبدیلی تولید عسل درکشوربسیارکمترازنیازداخلی است ضمن اینکه تولیدکنندگان این محصول برای ایجاد صنایع مورد نیاز با کمبود نقدینگی مواجهند.