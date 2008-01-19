کشف فسیل یک موش غول پیکر ماقبل تاریخ که به اندازه یک گاو است!

به گزارش خبرگزاری مهر، دو دیرینه شناس بین المللی به نامهای آندره ریندرکنیخ و ارنستو بلانکو در منطقه صخره ای نزدیک رودخانه ریو دو لا پلاتا در اروگوئه بقایای فسیلی جانوری با عنوان Josephoartigasia monesi را کشف کردند. این حیوان در حقیقت غول پیکرترین موشی است که تاکنون روی زمین زیسته است.

این موش عظیم الجثه که به بزرگی یک گاو بوده بین 2 تا 4 میلیون سال قبل می زیسته است.

براساس گزارش رویترز، نتایج این تحقیقات که در مجله "شرح مباحثات انجمن سلطنتی انگلیس" منتشر شده است نشان می دهد که این جانور جونده در حدود یک تن وزن، نزدیک به یک متر و 50 سانتیمتر قد و سه متر طول داشته است.

به دلیل بزرگی بیش از حد این موش، دانشمندان آن را با عنوان "ابرموش" معرفی کرده اند. به اعتقاد این دو دیرینه شناس، این ابر موش شبیه به دو گونه از جوندگانی است که هنوز در آمریکای جنوبی زندگی می کنند، اما ابعاد آنها بسیار کوچک شده است.

این دو جونده "کاپیبارا" و "پاکارانا" نام دارند که جانور اول به عنوان بزرگترین جونده زنده شناخته می شود که 60 کیلوگرم وزن دارد، درحالی که وزن جونده دوم بیش از 15 کیلوگرم نیست و حیوانی است که بی نهایت کند حرکت می کند.

به گفته این دانشمندان، این ابر موش ماقبل تاریخ همانند اسبهای آبی امروزی به دلیل وزن زیادی که داشته است در آب می زیسته است.

از میان بقایای فسیلی این جانور عظیم، دیرینه شناسان جمجمه ای به طول 53 سانتیمتر و دندانهایی به طول تقریبی 30 سانتیمتر را کشف کردند که تقریبا نیمی از آنها از دهان این جونده بیرون بوده و صورت آن را می پوشانده اند.

پروفسور بلانکو در این خصوص توضیح داد که این حیوان از دندانهای خود به عنوان یک اسلحه مهم در مقابله با حیوانات شکارچی استفاده می کرده و به احتمال زیاد غذای خود را از گیاهان و میوه های آبی تامین می کرده است.