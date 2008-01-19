مطالبات معوق شبکه بانکی 16.6 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسیدگذشته شبکه بانکی کشور که تا اواسط امسال بیش از 10 درصد کل تسهیلات اعطایی بانکها بود، در پایان ماه نخست فصل پاییز با کاهشی چشمگیر به 6.7 درصد رسیده است.
در پایان مهرماه امسال، مطالبات معوق و سررسیدگذشته شبکه بانکی کشور 90.8 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم 109 هزار میلیارد ریالی ابتدای امسال 16.6 درصد کاهش نشان میدهد.
مطالبات معوق بانکهای تجاری در 7ماه نخست امسال 13.7 درصد، بانکهای تخصصی 8 درصد و بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری 58 درصد کاهش یافته است.
طهماسب مظاهری رئیسکل جدید بانک مرکزی یکی از مهمترین برنامههای خود را وصول مطالبات معوق شبکه بانکی قرار داده است.
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