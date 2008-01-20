جشنواره فیلم فجر در آستانه نقطه جوش

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی به حوزه فرهنگ و هنر هم کشیده شد. هفته گذشته با درج اخبار مکرر درباره دعوت از مسعود ده نمکی برای کاندیداتوری مجلس هشتم از استان مرکزی، وی در وبلاگ شخصی خود با انتشار نامه ای خطاب به مردم و تشکل‌های سیاسی از حضور در عرصه انتخابات مجلس عذرخواهی کرد.

ده نمکی دلایل رد صلاحیت خود را اینچنین برشمرد: "افراد واجد شرایط و اصلح در استان و در جمع نیروهای اصولگرا زیادند، به دلیل دور بودن محل زندگی‌ام از محیط استان با شرایط شهر و استان آشنایی عمیق ندارم، جز حرف زدن و طرح دردهای مردم در رسانه‌ها یا به فرض ورود در مجلس از تریبون مجلس کار دیگری نمی‌توانم بکنم، من صلاحیت نمایندگی مردم روستاها و مناطق دورافتاده را ندارم و سعی می‌کنم حنجره مردم کشورم در طرح مطالبات عدالتخواهانه باشم ولو با قلم شکسته و زبان الکن و نفس معیوب. در این منصب من سربازم نه سردار! مرا ببخشید اینقدر ساده‌ام و از سیاست چیزی نمی فهمم."





ده‌نمکی در اختتامیه جشنواره فیلم فجر

* نقی نعمتی هفته گذشته از حاشیه‌سازان پررنگ حوزه فرهنگ و هنر بود. نعمتی که با فیلم سینمایی "آن سه" راهی جشنواره وسول فرانسه است، قصد دارد مستندی با نام "آن دو" بسازد که چندی پیش هم اعلام کرد، ولی شرایط ساخت این مستند فراهم نشد. این مستند حکایت مرد و سربازی است که زندگی‌شان به هم وابسته است و نمی توانند از هم جدا زندگی کنند و برای ادامه زندگی مجبورند یکدیگر را تحمل کنند.

"آن سه" فیلم قبلی این فیلمساز که حضور جهانی موفق در جشنواره ها داشت، داستان سه سرباز است که در دوره آموزشی از گروهان خود جدا می افتند و در برف و کولاک گم می شوند. به نظر می رسد بعد از این باید منتظر ساخت فیلم "آن یک" از این فیلمساز باشیم با موضوع احتمالی یک سرباز! یک گزینه پیشنهادی برای عنوان فیلم‌های بعدی این فیلمساز هم می‌تواند "آن چند نفر" باشد که خیال نعمتی و مخاطبانش را راحت می کند تا او سراغ موضوعی دیگر برود.

* نقی نعمتی همچنین اعلام کرده قصد ساخت مستندی درباره علی دایی دارد. او گفته: "از مدت‌ها قبل ایده ساخت این مستند در ذهنم بود اما اکنون به صورت جدی متمرکز روی این موضوع هستم. یکی از دلایل ساخت این مستند ارادت همیشگی من به علی دایی است، ضمن اینکه او همشهری و هم محله‌ای من بوده است." به نظر می‌آید ماجرای ساخت این مستند بی‌ارتباط به مثل امروزی نیست که 50 درصد ماجرا که مربوط به علاقه نعمتی به ساخت این مستند است حل شده و 50 درصد باقیمانده بازمی‌گردد به اینکه علی دایی هم دوست داشته باشد این مستند ساخته شود!

* حسن فتحی نویسنده و کارگردان تلویزیون و سینما به حدف تیتراژ پایانی مجموعه "شب دهم" و تهیه یک فیلم از این مجموعه اعتراض کرد. فتحی ضمن اعتراض به این موارد گفت: "در تمام شبکه‌های تلویزیونی دنیا بابت پخش مجدد یک مجموعه به مولف مبلغی پرداخت می‌شود. اما متأسفانه در ایران علاوه بر نادیده گرفتن حقوق معنوی، حقوق مادی خالق اثر هم نادیده گرفته می‌شود." این نکته را باید به حسن فتحی یادآور شویم که این مقایسه محلی از اعراب ندارد و این اولین و آخرین بار نیست که حقوق عادی و جاری صاحب یک اثر نادیده می شود.

* شهره لرستانی بازیگر نقش "قناری" در مجموعه "ساعت شنی" گفته: "فکر می‌کردم قناری یک شعبان بی‌مخ زنانه است. بیشتر صحنه‌های بازی من پخش نشد و واقعاً دلم می‌سوزد که چقدر روی این صحنه ها زحمت کشیدیم. صحنه‌ای بود که قناری سر حیوانات را می‌برد و من بسیار در آن صحنه‌ها اذیت شدم. صبح به صبح با همان لباس قناری برای خرید به مغازه‌ها می‌رفتم و آهسته آهسته او را پیدا کردم. گرچه آنجا محله خطرناکی بود و بچه‌ها دسته جمعی این طرف و آن طرف می‌رفتند، اما من تنها خودم می رفتم."

* نادر طالب‌زاده کارگردان فیلم "مسیح (ع)" درباره چارچوب‌های سینمای ایران برای ساخت فیلم‌های جنگی به شبکه تلویزیونی الجزیره قطر گفت: "چارچوبی هست که باید باشد. سینمای ایران باید به حجاب اهمیت بدهد، خشونت و ابتذال نباید باشد، سینمای پروپاگاندایی نباشد و ... ما چارچوب‌های زیادی در سینمای خودمان داریم، استقلال فکری هم داریم. فیلم‌هایی هست که در ایران ساخته و در اروپا نمایش داده می‌شود، اما در ایران نه. مثل ابوالفضل جلیلی که فیلم‌هایش را با مشارکت فرانسه و شبکه دو ساخت که در ایران نمایش داده نشد. چنین سناریوهایی هست. آزادی نسبی وجود دارد. دولت سناریو نمی‌دهد."

* پژمان لشکری‌پور دبیر شورای طنز مرکز سیمافیلم درباره تولید آثار فاخر طنز در این مرکز اظهار نظر و گفته است: "حدود 30 تا 40 طرح فیلمنامه طنز به این شورا رسیده، ولی می‌خواهیم سختگیرتر باشیم و کارشناسانه‌تر عمل کنیم تا خروجی بهتری داشته باشیم. در برنامه کاری شورا اقتباس از منابع ادبی طنز نیز گنجانده شده است." نکته مهم در این اظهار نظر اینکه تعریف طنز فاخر برای این شورا چیست؟ اگر شورا می‌توانست نمونه‌ای تصویری از طنزی که مد نظر دارد ارائه دهد مخاطب هم می‌دانست باید در انتظار چه کاری باشد.

* بالاخره آخرین حاشیه‌های فرهنگ و هنر در هفته گذشته به بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر اختصاص دارد. اواخر هفته گذشته اعلام شد هیئت انتخاب معرفی شده اوایل این هفته اسامی فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره را اعلام می کنند که به نظر می‌آید همزمانی با ایام عزاداری حسینی و سفر برخی از افراد این هیئت و حاضر نبودن آنها این تاریخ اعلام شده را اندکی به تعویق بیندازد. به علاوه اینکه خروجی‌های غیررسمی جشنواره حاکی از آن است که فیلم‌هایی دچار مشکل بازبینی شده‌اند، برخی پائین‌تر از حد انتظار بوده و برخی هم بالاتر از آنچه انتظار می‌رفت ظاهر شده‌اند. از همین حالا بازار حساب باز کردن روی آثاری که بخت یارشان خواهد بود و سیمرغ بر شانه آنها می‌نشیند، داغ داغ است. جشنواره فیلم فجر به نقطه جوش نزدیک می‌شود.

* گفته می‌شود یک بازیگر ایرانی جمعه گذشته پس از خروج از دیسکو ... دبی به خاطر رانندگی در حالت غیرعادی مورد توجه پلیس دبی قرار گرفت و متوقف شد. وی در اعتراض به این اقدام با پلیس درگیر و به جرم رانندگی در حالت مستی و درگیری با پلیس روانه زندان شد. اما این بازداشت با وساطت فوتبالیست‌های ایرانی مقیم امارات و دیگر شخصیت‌های ایرانی چندان طول نکشید و آقای ... سه‌شنبه 25 دی به دستور حاکم دبی از زندان آزاد و 48 ساعت به وی مهلت خروج از کشور امارات داده شد.

حال سئوال این است که شخصیتی مانند ... که به عنوان نماینده فرهنگی ایران در ایام سوگواری حسینی شرب خمر کرده و پس از قانون‌شکنی با پلیس یک کشور خارجی درگیر می‌شود، چگونه به عنوان الگو فوق‌ستاره سینمای ایران لقب می‌گیرد و در بهترین ساعت رسانه ملی هم فرصت تبلیغ خود را پیدا می‌کند؟ ظاهرا رفتارهای اینچنینی قبلا نیز از سوی این فرد گزارش و در برخی موارد با برخورد مسئولین وزارت ارشاد رو به رو شده است.