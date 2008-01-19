به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیار ادبیات ترکیه، هرانت دینک صاحب امتیاز و سردبیر سابق روزنامه "اگوس" در 19 ژانویه 2007 از سوی ناسیونالیستهای افراطی ترکیه به ضرب گلوله کشته شد.

امروز مصادف با قتل این نویسنده، قرار است هزاران نفر از مردم ترکیه در ساعت 13 بر مزار وی حاضر شوند و یاد او را گرامی بدارند. سپس مردم با پای پیاده به سمت دفتر روزنامه "آگوس" حرکت خواهند کرد و شعارهایی علیه تروریسم و خشونت طلبی سر خواهند داد.

دینک چندین بار رفتارهای تبعیض آمیز دولت ترکیه را محکوم کرده بود. وی همچنین قتل عام ارمنیها را توسط ترکها عملی تروریستی و جنایتی بزرگ خوانده بود. دینک چند بار به زندان افتاد ولی همچنان به نوشتن ادامه داد تا اینکه سال گذشته به قتل رسید.

امروز حدود شش هزار پلیس وظیفه برقراری امنیت و جلوگیری از هر نوع بروز خشونت را در مسیر مزار هرانت دینک تا روزنامه آگوس برعهده خواهند داشت.