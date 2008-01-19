  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۴۵

توافق جدید یاهو با اپراتور تلفن همراه "تی- موبایل"

توافق جدید یاهو با اپراتور تلفن همراه "تی- موبایل"

موتور جستجوی یاهو به منظور ارائه تبلیغات روی سرویس اینترنتی جدید خود با اپراتور تلفن همراه "تی- موبایل" یک توافقنامه جدید را به امضا رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تبلیغات روی تلفن همراه در سالهای اخیر به سرعت رشد کرده است و باهو با هدف رقابت با موتور جستجوی گوگل در این عرصه، چندی قبل توافقنامه ای را درخصوص ارائه تبلیغات روی سرویس اینترنتی ویژه تلفن همراه خود با Vodafone اپراتور تلفن همراه انگلیس به امضا رساند.

اکنون نیز اعلام کرده است که به منظور ارائه این خدمات روی سرویس اینترنتی  Webnwalk خود به توافق مشابهی با "تی- موبایل" دست یافته است.

براساس گزارش کاتاوب، با این توافقنامه ها یاهو می تواند استفاده از تبلیغات روی تلفنهای همراه دو اپراتور از مجموع چهار اپراتور بزرگ انگلیس را روی سرویس خود تضمین کند.

کد مطلب 623528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها