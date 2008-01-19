توافق جدید یاهو با اپراتور تلفن همراه "تی- موبایل"

به گزارش خبرگزاری مهر، تبلیغات روی تلفن همراه در سالهای اخیر به سرعت رشد کرده است و باهو با هدف رقابت با موتور جستجوی گوگل در این عرصه، چندی قبل توافقنامه ای را درخصوص ارائه تبلیغات روی سرویس اینترنتی ویژه تلفن همراه خود با Vodafone اپراتور تلفن همراه انگلیس به امضا رساند.

اکنون نیز اعلام کرده است که به منظور ارائه این خدمات روی سرویس اینترنتی Webnwalk خود به توافق مشابهی با "تی- موبایل" دست یافته است.

براساس گزارش کاتاوب، با این توافقنامه ها یاهو می تواند استفاده از تبلیغات روی تلفنهای همراه دو اپراتور از مجموع چهار اپراتور بزرگ انگلیس را روی سرویس خود تضمین کند.