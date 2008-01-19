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۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

برای بررسی جنایات اسرائیل؛

شورای حقوق بشر درباره غزه جلسه فوق العاده تشکیل می دهد

شورای حقوق بشر درباره غزه جلسه فوق العاده تشکیل می دهد

سازمان ملل متحد اعلام کرد که شورای حقوق بشر این سازمان چهارشنبه این هفته برای بررسی وضعیت سرزمین های فلسطینی جلسه فوق العاده برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل روز شنبه در بیانیه ای نوشت: جلسه فوق العاده شورای حقوق بشر به درخواست کشورهای عربی و اسلامی روز چهارشنبه این هفته تشکیل می شود.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود را در روزهای اخیر علیه نوارغزه افزایش داده است.

در حملات چند روز اخیر، دهها نفر از مردم فلسطین شهید و یا زخمی شده اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل از زمان تاسیس در ژوئن سال 2006 میلادی تاکنون، پنج جلسه فوق العاده تشکیل داده که در سه نشست این شورا ، اقدامات اسرائیل محکوم شده است.

کد مطلب 623530

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