شورای حقوق بشر درباره غزه جلسه فوق العاده تشکیل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل روز شنبه در بیانیه ای نوشت: جلسه فوق العاده شورای حقوق بشر به درخواست کشورهای عربی و اسلامی روز چهارشنبه این هفته تشکیل می شود.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود را در روزهای اخیر علیه نوارغزه افزایش داده است.

در حملات چند روز اخیر، دهها نفر از مردم فلسطین شهید و یا زخمی شده اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل از زمان تاسیس در ژوئن سال 2006 میلادی تاکنون، پنج جلسه فوق العاده تشکیل داده که در سه نشست این شورا ، اقدامات اسرائیل محکوم شده است.