کاهش 75 درصدی سطح فلزات خطرناک در هوای انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقات لابراتوار طبیعی ملی انگلیس (Npl) نشان می دهد که تمرکز فلزات سنگین خطرناک در اتمسفر انگلیس در مدت 25 سال گذشته 70 درصد کاهش یافته است.

از 25 سال قبل تاکنون این لابراتوار با استفاده از فیلترهای هوایی که در 17 منطقه در انگلیس نصب شده است، به صورت ماهانه کیفیت هوای این کشور را اندازه گیری می کند.

اکنون این نتایج نشان می دهد که سطح 13 عنصر خطرناک کنترل شده در این کشور به زیر میزان استانداردهای اتحادیه اروپا رسیده است.

براساس گزارش United Press International ، در سال 1980 میزان فلزات خطرناکی چون سرب، آهن و مس در هوای انگلیس برابر با هزار و 873 نانوگرم بر هر متر مکعب بود که این رقم در سال 2006 به 568 نانو گرم بر متر مکعب رسیده است.

این گزارش نشان می دهد که برای مثال سطح فلز سرب با 5/96 درصد کاهش از 556 نانو گرم بر متر مکعب در سال 1980 به 95/19 نانو گرم بر متر مکعب در سال 2006 رسیده است.