صدرنشین بالاخره شکست خورد / توقف خانگی یاران کریمی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال الغرافه که شانزده هفته گذشته را در مسابقات فوتبال لیگ قطر بدون شکست پشت سر گذاشته بود بالاخره طعم تلخ ناکامی را چشید و شب گذشته بازی را با نتیجه 4 برصفر به السد واگذار کرد.

این دو تیم که رقابتی نزدیک برای قهرمانی فصل جاری مسابقات فوتبال لیگ قطر دارند شب گذشته به مصاف هم رفتند که تیم میهمان با گل های محمد ربیع (1)، مائورو رازاتی (10)، کارلوس تنوریو (73) و ماجد محمد (88) مقابل صدرنشین لیگ قطر به برتری رسید.

در دیگر بازی دیشب تیم فوتبال القطر که علی کریمی را در ترکیب خود داشت، مقابل الریان تن به نتیجه تساوی یک بریک داد. ابتدا عماد الحوسنی در دقیقه 10 القطر را پیش انداخت و با دقیقه 70 ولید جاسم کار دو تیم به نتیجه تساوی یک بریک رسید. علی کریمی در نیمه دوم این بازی جای خود را به محمد عمر داد.

- نتایج دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است :

السیلیا 2 - ام صلال 3

الخور یک - العربی یک

الوکره 2 - الشمال صفر

القطر یک - الریان یک

الغرافه صفر - السد 4

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 46 امتیاز

2- السد 35 امتیاز

3- الریان 24 امتیاز

4- ام صلال 23 امتیاز

5- القطر 22 امتیاز- تفاضل گل 3+

6- العربی 22 امتیاز- تفاضل 1+

7- السیلیا 21 امتیاز

8- الوکره 19 امتیاز

9- الشمال 14 امتیاز

10- الخور11 امتیاز