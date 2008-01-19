مایکروسافت اتهام ساخت نرم افزار جاسوسی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی به نقل از سندیکاها هشدار داد که مایکروسافت در حال توسعه برنامه جدیدی است که توانایی کنترل از راه دور کارگران شرکتها را در ساعتهای کاری برپایه متابولیسم بدن آنها دارد.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، غول نرم افزاری دنیا از اداره ثبت حق انحصار آمریکا برای این سیستم خود که مجهز به حسگرهای بی سیم بوده و برپایه اندازه گیری متابولیسم بدن کارگر استوار شده، درخواست ثبت یک حق انحصاری کرده است.

این نرم افزار جدید به مسئولان شرکتها این امکان را می دهد که از طریق اندازه گیری تپش قلب، دمای بدن، حرکات، تغییر حالت صورت و میزان فشار خون، حضور و فعالیت کارگران خود را در ساعت کاری کنترل کنند.

در حال حاضر فناوری به کار رفته در این نرم افزار که با ثبت حرکات چشم عمل می کند، برای کنترل خلبانها، ماموران آتش نشانی و فضانوردان ناسا مورد استفاده قرار می گیرد.

براساس گزارش فاکس نیوز، در فاصله کمی از انتشار این مقاله، سخنگوی شرکت مایکروسافت درخواست ثبت یک حق انحصاری را برای فناوری جدید این شرکت تائید کرد و با وجود این اطمینان داد که این نرم افزار کاملا از حریم خصوصی دفاع و به حقوق شخصی افراد احترام می گذارد.

سخنگوی غول نرم افزاری دنیا، ضمن رد اتهام جاسوسی بودن این نرم افزار که از سوی سندیکاهای کارگری و روزنامه تایمز به این شرکت وارد شده، اظهار داشت: "هدف این فناوری بهبود فعالیت سیستمهای کنترل است. برای مثال با کنترل ضربان قلب که یک نوع حالت فیزیکی است می توان کاربرانی را که برای انجام فعالیت بدنی خود نیاز به کمک دارند کنترل کرد و به موقع با کاربران دیگری که توانایی ارائه کمکهای لازم را دارند تماس گرفت."