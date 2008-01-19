تعداد کاربران اینترنت در دنیا ؛ آمریکا اول ، چین دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات آماری مرکز اطلاعات شبکه اینترنت چین (Cnnic) نشان می دهد که تا پایان سال 2007 تعداد کاربران اینترنت در چین به رقم 210 میلیون رسیده است که این میزان تنها 5 میلیون کمتر از تعداد کاربران به ثبت رسیده در آمریکا در دوره مشابه بوده است.

این درحالی است که تا پایان سال 2006 تعداد کاربران در چین در مقابل 210 میلیون کاربر آمریکایی 137 میلیون نفر بود که این رقم تنها 10 درصد از کل جمعیت این کشور آسیایی را در بر می گرفت.

در کل این تحقیقات نشان می دهد که در مدت یک سال تعداد کاربران چینی 53 درصد رشد داشته اند که این رقم در آمریکا تنها یک پله رشد را به ثبت رسانده است.

پیش بینی ها نشان می دهد که در سال 2008 با وجود رشد چشمگیر کاربران چینی به دلیل جمعیت زیاد چین تنها 16 درصد از جمعیت این کشور به اینترنت دسترسی خواهند داشت این درحالی است که متوسط جهانی اتصال به اینترنت 1/19 درصد از کل جمعیت کشورها است.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، از علل رشد تعداد کابران اینترنت در چین می توان به افزایش فضاهای روستایی اتصال به شبکه، توسعه استفاده از اینترنت از طریق تلفن همراه و همچنین رشد استفاده از پهنای باند اشاره کرد. در حقیقت در حال حاضر در حدود 80 میلیون شهروند چینی از اتصال پهنای باند برای جستجو در اینترنت استفاده می کنند.

این تعداد کاربر در شرایطی به ثبت رسیده است که کاربران چینی به دلیل قوانین فیلترینگ رایج در این کشور امکان دسترسی به سایتهای پر بازدیدکننده ای چون "مایکروسافت"، eBay ، یاهو و گوگل را ندارند.

از میان پربیننده ترین سایتهایی که در سال 2007 به ثبت رسیده اند، موتور جستجوی ملی چین با عنوان Baidu در رتبه اول قرار گرفته که به خاطر ارائه جستجو به زبان چینی و برخورداری از عملکردهایی چون بارگذاری فیلم و موسیقی با استقبال زیاد کاربران خود مواجه شده است.

در رتبه دوم پربازدیدکننده سایتهای چینی در سال گذشته، سایت QQ ایستاده است که خدماتی از قبیل چت به زبان چینی و سرویسهای بازیهای آنلاین را ارائه می کند.

سایت خبری Sina.com.cn و Taobao که یک سایت حراجهای آنلاین چینی به شیوه سایت eBay است در رتبه های سوم و چهارم ایستاده اند.