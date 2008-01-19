زندگی "جان میلتون" ضد زن مکتوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جان میلتون شاعر قرن هفدهم انگلیس شخصیتی بحث برانگیز در عرصه ادبیات داشته است؛ به طوری که او را در عین حال که طرفدار آزادی بیان و اندیشه دانسته اند، فردی خوانده اند که مدام زنان را تحقیر می کرده است.

آنا بیر در این کتاب بواسطه تحقیقات چند ساله خود شخصیت واقعی جان میلتون را موشکافی و علت اصلی نفرت او را از زنان توصیف کرده است.

جان میلتون در سال 1608 متولد شد. او در کودکی عشق و علاقه ای به ادبیات و مخصوصاً شعر پیدا کرد و همین موضوع سبب شد که به زودی خود نیز شعر بسراید، به طوری که در اوان جوانی چندین قطعه و اثر را سرود.

دو اثر مشهور او "بهشت گمشده" و "بهشت باز یافته" از شاهکارهای ادبی دنیا به حساب می آیند.