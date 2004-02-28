اجراي طرح "مهر خوبان " در بم و بروات

مدير عامل هلال احمر سيستان و بلوچستان در گفتگو باخبرنگار اجتماعي مهر با اعلام اين مطلب افزود : اين طرح به منظور تقويت روحيه دانش آموزان و نوجوانان بم در آستانه سال نو و با همكاري سازمان آموزش و پرورش و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي سيستان و بلوچستان ، سازمان منطقه آزاد چابهار و فرمانداري هاي زابل ، خاش و ايرانشهر انجام مي شود .

عليرضا قدياني ادامه داد : نزديكي جغرافيايي مردم استان سيستان و بلوچستان با زلزله زدگان بم باعث شده مردم و مسئولان اين استان را با وجود مشكلات و كمبودهاي فراوان مسائل روحي و رواني مردم زلزله زده و به خصوص كودكان و نوجوانان اين شهر مصيبت زده را بيشتر درك كنند و مي خواهند به نحوي با اهداي هديه در آستانه سال نو به دانش آموزان اين شهر با مردم اين شهر اظهار همدردي كنند .