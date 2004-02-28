  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۰۲

به منظور كمك به دانش آموزان زلزله زده بم انجام مي شود :

اجراي طرح "مهر خوبان " در بم و بروات

طرح مهر خوبان به منظور كمك به دانش آموزان زلزله زده بم و بروات انجام مي شود و طي آن هداياي مختلفي مانند نوشت افزار و اقلام ديگر به دانش آموزان اين دو شهر اهدا مي شود .

 مدير عامل هلال احمر سيستان و بلوچستان در گفتگو باخبرنگار اجتماعي مهر با اعلام اين مطلب افزود : اين طرح به منظور تقويت روحيه دانش آموزان و نوجوانان بم در آستانه سال نو و با همكاري سازمان آموزش و پرورش و  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي  سيستان و بلوچستان ، سازمان منطقه آزاد چابهار  و فرمانداري هاي زابل ، خاش و ايرانشهر انجام مي شود .

عليرضا قدياني ادامه داد : نزديكي جغرافيايي مردم استان سيستان و بلوچستان با زلزله زدگان بم باعث شده مردم و مسئولان اين استان را با وجود مشكلات و كمبودهاي فراوان مسائل روحي و رواني مردم زلزله زده و به خصوص كودكان و نوجوانان اين شهر مصيبت زده را بيشتر درك كنند و مي خواهند به نحوي با اهداي هديه در آستانه سال نو به دانش آموزان اين شهر با مردم اين شهر اظهار همدردي كنند .

کد مطلب 62355

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها