احمدی نژاد در مراسم ظهر عاشورا درحرم عبدالعظیم حسنی شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز به همراه تنی چند از اعضای دولت و نمایندگان ملت وارد حرم عبد العظیم حسنی در شهرری شد و پس از قرائت زیارتنامه سید الکریم عبدالعظیم حسنی ، مزار ایشان را زیارت کرد.

رئیس جمهور درحاشیه اقامه نماز درحرم با عزاداران به گفتگو پرداخت، مشکلات آنان را جویا شد و نامه های آنان را دریافت کرد .

غلامحسین الهام وزیر دادگستری و مسعود زریبافان ، مشاور رئیس‌جمهور و چند نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان و شهرستان نیز احمدی نژاد را همراهی می کردند.