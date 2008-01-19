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۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۴۰

احمدی نژاد در مراسم ظهر عاشورا درحرم عبدالعظیم حسنی شرکت کرد

احمدی نژاد در مراسم ظهر عاشورا درحرم عبدالعظیم حسنی شرکت کرد

رئیس جمهوری اسلامی ایران نماز ظهر عاشورا را در جمع عزاداران حسینی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ری اقامه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز به همراه تنی چند از اعضای دولت و نمایندگان ملت وارد حرم عبد العظیم حسنی در شهرری شد و پس از قرائت زیارتنامه سید الکریم عبدالعظیم حسنی ، مزار ایشان را زیارت کرد.

رئیس جمهور درحاشیه اقامه نماز درحرم با عزاداران به گفتگو پرداخت، مشکلات آنان را جویا شد و نامه های آنان را دریافت کرد .

غلامحسین الهام وزیر دادگستری و مسعود زریبافان ، مشاور رئیس‌جمهور و چند نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان و شهرستان نیز احمدی نژاد را همراهی می کردند.

کد مطلب 623552

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