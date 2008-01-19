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۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۰۸

در پی انتقاد گیتس؛

بوش فرمانده جدیدی را برای نیروهای ائتلاف در افغانستان تعیین کرد

در پی انتقاد وزیر دفاع آمریکا از نیروهای مستقر در افغانستان در مبارزه با گروه های شورشی، ژنرال "دیوید مک کرنان" از سوی رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده جدید نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال "مک کرنان" فرماندهی نیروی نظامی تحت رهبری "ناتو" موسوم به نیروی بین‌المللی کمک به استقرار صلح در افغانستان (ایساف) را که ‪ ۴۲‬هزار سرباز در آن عضویت دارند، به عهده خواهد گرفت. مک کرنان پیش از این فرمانده نیروهای ارتش آمریکا در اروپا بود.

"ایساف" مسئولیت مبارزه با شبه‌ نظامیان، آموزش نیروهای افغان و بازسازی در شمال و شرق افغانستان را به عهده دارد.

به گزارش مهر، آمریکا در حالی فرمانده جدیدی را برای نیروهای مستقر در افغانستان تعیین می کند که چند روز قبل "رابرت گیتس" وزیر دفاع این کشور به شدت از عملکرد نظامیان ناتو در افغانستان انتقاد کرده بود. علاوه بر آن قرار است آمریکا سه هزار و 200 نیروی جدید به افغانستان اعزام کند.

آمریکا با اعزام نیروهای جدید در ماه‌ های مارس و آوریل (اسفند ‪ ۸۶‬تا اردیبهشت ‪ (۸۷‬در مجموع حدود ‪ ۳۰‬هزار نیروی نظامی در افغانستان خواهد داشت.

از سوی دیگر امروز اعلام شد که آمریکا تعداد 500 دستگاه خودروی ضد مین، به منظور مقابله با مینها و بمبهای جاده ای به افغانستان ارسال می کند. 

کد مطلب 623560

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