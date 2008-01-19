حضور رئیس جمهوری در جمع عزاداران کوی دانشگاه / قول پیگیری مشکلات خوابگاهها از سوی احمدی نژاد

مدیر کل کوی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: دکتر محمود احمدی نژاد شب گذشته به صورت سر زده در کوی دانشگاه تهران حاضر شد و با دانشجویان به مراسم عزاداری پرداخت.

به گفته علی فرهادی پس از مراسم عزاداری و سینه زنی در حالی که دانشجویان خواستار سخنرانی رئیس جمهوری در میان دانشجویان بودند، دکتر احمدی نژاد در باب فضیلت عزاداریهای ایام ماه محرم و جایگاه این مراسم در فرهنگ شیعه سخنانی ایراد کرد.

مدیر کوی دانشگاه تهران افزود: رئیس جمهوری علاوه بر بحثهای هسته ای موجود در مورد مسیری که تاکنون طی شده و جایگاهی که ایران در دنیا به عنوان یک کشور دارای فناوری صلح آمیز هسته ای دارد، سخنرانی کرد.

وی در خصوص بخشهای دیگر سخنان رئیس جمهوری در جمع دانشجویان کوی دانشگاه گفت: دکتر احمدی نژاد در این مراسم به جایگاه معنویت، امدادهای الهی و اتصال سیستم و نظام و مستولان به بحثهای اعتقادی و همچنین قوت قلبی که به این واسطه ایجاد می شود و در اداره کشور موثر است، اشاره کرد.

فرهاد ادامه داد: رئیس جمهوری شب گذشته در جمع دانشجویان از پیگیری مسائل خوابگاهها توسط مسئولان اجرایی و رفع مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد اطمینان داد.

مدیر کوی دانشگاه تهران ادامه داد: هفته گذشته یک میلیارد و دویست میلیون تومان از طرف نهاد ریاست جمهوری برای رفع مشکلات خوابگاههای دانشگاه تهران به این مجتمع خوابگاهی اختصاص یافت.

به گفته فرهادی، مجموعه ریاست جمهوری قول تامین یکسری اقلام فرهنگی، رفاهی و ورزشی را نیز به کوی دانشگاه داده اند.

به گزارش مهر، آیت الله امجد سخنران شب گذشته مراسم عزاداری کوی دانشگاه تهران بود. فتحی و خزایی نیز مداحان اهل بیت در این مراسم بودند.