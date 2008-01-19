تردید روسیه و چین درباره صدور قطعنامه دیگری علیه ایران بیشتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو صدای آمریکا( VOA ) با اشاره به نشست هفته جاری کشورهای 1+5 در برلین برای بررسی پرونده هسته ای ایران با اعلام این مطلب در ادامه اعلام کرد: وزارت امور خارجه آمریکا مایل بود که قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر عدم تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و متوقف نکردن برنامه غنی سازی اورانیوم این کشور پیش از اینها تصویب شود؛ اما گزارش ماه دسامبر سازمان های اطلاعاتی آمریکا، روسیه و چین را در این مورد مردد کرد.

برهمین اساس وبا توجه به مخالفت چین با افزایش فشارها برایران، "جان نگرو پونته" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای گذشته به پکن سفر کرده بود تا مقامات چین را با دیدگاه واشنگتن علیه ایران همراه سازد.

برهمین اساس، درپی توافق جدید ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای پاسخگویی به پرسشهای باقی مانده در پرونده هسته ای که درپی سفر"محمد البرلدعی" مدیر کل این آژانس، به تهران به عمل آمده، "گریگوری شولتی" نماینده آمریکا در آژانس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته بود :"ما از اینکه ایران نتوانسته ضرب الاجل ماه نوامبر و ماه دسامبر را محقق کند، ناامید شده ایم ."

وی مدعی شد:" ببینیم آیا آنها آماده هستند تا چهار هفته آینده برای محقق کردن این ضرب الاجل جدید در اواسط فوریه واقعا همکاری کاملی کنند یا خیر."

قراراست روز سه شنبه 2بهمن نمایندگان چین، آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان در برلین دور هم جمع شوند تا روند تحولات پرونده هسته ای ایران را بررسی کنند.