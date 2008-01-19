موفقیت "آن سه" در عرصه جهانی باعث خوشحالی است

بهمنش در این باره به خبرنگارمهر گفت: "این فیلم به نوعی اولین کار سینمایی من محسوب می‌شود. به همین خاطر باید همه افتخارات این فیلم را به نقی نعمتی کارگردان فیلم تقدیم کنم که به من اعتماد کرد. البته برای بار دوم است که فیلمبرداری این فیلم در سطح جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد."





صحنه‌ای از فیلم "آن سه"

وی درباره ویژگی‌های فیلمبرداری فیلم "آن سه" گفت: "فیلمبرداری این فیلم تکنیک عجیب و غریبی ندارد. فکر می‌کنم بیشتر، کمپوزیسیون، قاب‌بندی، حرکت و شرایط سخت فیلمبرداری در لوکیشن‌های این فیلم مورد توجه داوران خارجی قرار گرفته است."

وی افزود: "سعی کردم حداقل، سرمایی را که در لوکیشن‌های این فیلم هنگام کار وجود داشت به بیننده منتقل کنم و فکر می‌کنم این حس با فیلمبرداری در مخاطب ایجاد می شود."آن سه" در کنار سه شخصیت سرباز، کاراکتر دیگری نیز دارد که برف است. ما در فیلم به برف به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی نگاه کردیم و با تکیه بر این موضوع کار را انجام دادیم."

بهمنش در ادامه گفت: "وجود کاراکتر برف در فیلم نگاهی بود که نعمتی نیز بر آن تاکید داشت. من نیز با توجه به این موضوع فیلمبرداری را انجام دادم و فکر می‌کنم ایجاد این حس در مخاطب توجه داوران را جلب کرده است. البته امیدوارم با توجه به موفقیت جهانی فیلم، شرایط اکران آن در داخل کشور نیز فراهم شود تا نسل جوان تجربه هم نسلان خود را ببینند."

وی با اشاره به برگزاری دومین دوره جوایز فیلم آسیا گفت: "همانطور که می‌دانید سال گذشته جعفر پناهی و مانی حقیقی دربخش‌های کارگردانی و فیلمنامه نامزد دریافت این جوایز بودند که حقیقی برای فیلمنامه "کارگران مشغول کارند" برنده جایزه شد. نکته جالب در فهرست نامزدهای بخش فیلمبرداری این جوایز غیبت فیلم‌هایی است که در جوایز فیلم آسیا پاسیفیک در کنار"‌آن سه" حضور داشتند."

بهمنش که هم اکنون فیلمبرداری "صندلی خالی" به کارگردانی سامان استرکی را برعهده دارد، در این باره گفت: "این فیلم فضایی خاص و نگاهی تجربی دارد. فکر می‌کنم "صندلی خالی" از معدود فیلم‌های سینمای ایران است که در مرز آثار تجربی و کلاسیک ساخته می‌شود. در بخش‌هایی از انیمیشن هم استفاده می‌شود که این موضوع کار مارا سخت‌تر کرده است."

بهمنش فیلمبرداری این فیلم را یک تجربه خوب دانست و خاطر نشان کرد: "کار از نظر نورپردازی و تصویری تجربه خوبی برای من است. در فیلم "صندلی خالی" فضای رئال تا فانتزی تجربه می‌شود به همین جهت کار با این گروه برای من جالب است."



بهمنش برای فیلم "آن سه" نامزد دریافت دومین جوایز فیلم آسیا شده که برندگان آن روز 17 مارس (27 اسفند) اعلام می شوند. او آبان ماه گذشته نیز برای این فیلم جایزه بهترین فیلمبرداری نخستین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک را از آن خود کرد.