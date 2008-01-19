بلاروس استقرار سپر موشکی آمریکا را تهدیدی برای خود دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "لئونید مالتسف" وزیر دفاع بلاروس با اعلام این مطلب در ادامه گفت: بلاروس برنامه آمریکا برای استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی را بعنوان تهدیدی برای خود تلقی می کند.

وزیر دفاع بلاروس که درکنفرانس علمی تامین امنیت ملی روسیه در مسکو سخن می گفت در ادامه افزود: تجهیزات سپرموشکی که قرار است در کشورهای همجوار ما مستقر شود اوضاع سیاسی-نظامی را در کنار مرزهای ما بشدت دشوار خواهد ساخت.

مالتسف در پایان تصریح کرد که نیروهای مسلح بلاروس برای جنگ نبوده، بلکه ابزاری برای جلوگیری از آن بشمار می آیند.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

بر همین اساس، روسیه با این درخواست آمریکا به شدت مخالف است و لهستان نیز به تازگی پیش شرطهای سنگینی را برای قبول درخواست آمریکا مطرح کرده است.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.