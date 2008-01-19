  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۲۵

رئیس جمهوری ترکیه با بشار اسد دیدار کرد

رئیس جمهوری ترکیه با بشار اسد دیدار کرد

"عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه امروز در دیدار با همتای سوری خود در دمشق روابط دوجانبه و تحولات منطقه ای را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، عبدالله گل و بشار اسد نشست دوجانبه ای را عصر امروز در شهر دمشق برگزار کردند.

رئیس جمهوری ترکیه پیش از این دیدار در گفتگو با سانا بر تمایل کشورش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط با سوریه تاکید کرد و از حضور خود در دمشق برای شرکت در مراسم افتتاحیه جشنواره "دمشق؛ مرکز فرهنگی جهان عرب در سال 2008" ابراز خرسندی کرد.

وی افزود که در دیدار با اسد درباره تحولات و رویدادهای منطقه ای و تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور دوست بحث و تبادل نظر خواهد کرد. این اولین سفر گل به سوریه بعد از انتخاب وی به ریاست جمهوری ترکیه است.

کد مطلب 623603

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها