رئیس جمهوری ترکیه با بشار اسد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، عبدالله گل و بشار اسد نشست دوجانبه ای را عصر امروز در شهر دمشق برگزار کردند.

رئیس جمهوری ترکیه پیش از این دیدار در گفتگو با سانا بر تمایل کشورش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط با سوریه تاکید کرد و از حضور خود در دمشق برای شرکت در مراسم افتتاحیه جشنواره "دمشق؛ مرکز فرهنگی جهان عرب در سال 2008" ابراز خرسندی کرد.

وی افزود که در دیدار با اسد درباره تحولات و رویدادهای منطقه ای و تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور دوست بحث و تبادل نظر خواهد کرد. این اولین سفر گل به سوریه بعد از انتخاب وی به ریاست جمهوری ترکیه است.