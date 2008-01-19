20 شورشی طالبان در شرق افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فضل الله واحدی فرماندار ولایت کنر گفت که این شورشیان شب گذشته در نزدیک مرز با افغانستان کشته شدند.



وی گفت: شورشیان طالبان اخیرا از مرز پاکستان به افغانستان نفوذ کردند و حملاتی را در خاک افغانستان انجام دادند که ارتش ملی افغانستان و نیروهای خارجی مواضع آنها را شناسایی و عملیات موفقیت آمیزی را علیه آنها به اجرا درآوردند.

واحدی افزود: در این عملیات بیش از 20 نفر از این شورشیان کشته و 10 نفر زخمی شدند.

آدم خان متین از فرماندهان ارتش افغانستان نیز با استناد به اطلاعات نظامی اعلام کرد که برخی از شورشیان، خارجی هستند.

وی گفت: ما از طریق تجهیزات مخابرات گفته های آنها را ردیابی کردیم و گزارش های اطلاعاتی حاکی است که برخی از تروریست های کشته یا زخمی شده، اتباع خارجی هستند.