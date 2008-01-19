به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کواکبیان در مراسم شب عاشورا در جمع هزاران نفر از سوگواران اباعبدالله الحسین(ع) در مسجد امام موسی کاظم(ع) سمنان، مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی را مانور قدرت همیشگی ملت ایران علیه سلطه گران بین المللی دانست که هر سال پررونق تر می شود.

دبیر کل حزب مردم سالاری رمز و راز جاودانگی حادثه عاشورا را علاوه بر اخلاص شهیدان کربلا با اهداف الهی و انسانی نهضت امام حسین(ع) مرتبط دانست و زنده نگه داشتن شعائر الهی ، اجرای احکام شریعت ، ایجاد اصلاح در جامعه و ایمن سازی مظلومان از تعرض ظالمان را مهمترین اهداف قیام عاشورا قلمداد کرد.

وی با تاکید بر جنبه سیاسی نهضت حسینی گفت: باید مفهوم این که "سرتاسر تاریخ، روز عاشورا و تمامی جغرافیای عالم عرصه معرکه کربلا است" را خوب بشناسیم و جنایات زورگویان بین المللی ، امثال آمریکا و اسرائیل را که این روزها همچنان در فلسطین از مسلمانان قربانی می گیرند، محکوم کنیم و وظیفه داریم امثال یزید و ابن زیاد و عمرسعد و شمر زمان را معرفی کرده و با آنان مقابله کنیم.

رئیس ائتلاف مردمی اصلاحات افزود: امام حسین(ع) حج را نیمه کاره رها می سازد و به جای آنکه به منی و عرفات برود، به سمت کوفه و کربلا تغییر مسیر می دهد و دلیل مهم چنین تصمیمی را هم اصلاح طلبی در میان امت جد بزرگوارش رسول گرامی اسلامی(ص) می داند. لذا مبدا اصلی اصلاحات را باید در آموزه های دینی و قیام عاشورا جستجو کرد و امام حسین(ع) را بزرگترین اصلاح طلب تاریخ بشریت دانست و نه آن که تصور کنیم صرفا در این چند سال اخیر بحث اصلاحات آغاز شده است.

وی افزود: مگر پیرو امام حسین(ع) می تواند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را کنار بگذارد یعنی منکری را ببیند و دم فرو بندد و اعتراض نکند، ولو آنکه چنین اعتراضاتی برای وی هزینه داشته باشد، ولو آن که عده ای ریاکار نان به نرخ روز خور هم با او مخالفت کنند، ولو آنکه با جوسازی و شانتاژ تبلیغاتی، عده ای بخواهند او را هتک حرمت و حیثیت کنند.

کواکبیان تاکید کرد : آری شیعه امام حسین(ع) باید اصلاح طلب باشد زیرا اساسا بزرگترین اصولگرایی همان تداوم اصلاحات حسینی است کما اینکه مهمترین جنبه اصلاح طلبی حفظ همان اصول و ارزش ها و اهداف عاشورایی است.

مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری با اشاره به اینکه در امنیت قرار گرفتن مظلومان و تحقق اصل عدالت نیز از اهداف نهضت کربلا است ، اظهار داشت: عدالت تنها رفع فقر نیست، یعنی اگر هم بتوان با قلک ذخیره ارزی جیره بخور و نمیری را به فقرا رساند، باز هم نمی توان مدعی شد که عدالت ایجاد شده و نابرابری ها را از بین برده ایم.

امروز هنوز هم کلان سرمایه دارها و صاحبان ثروت های بادآورده فاصله های عمیق طبقاتی را در جامعه ایجاد کرده اند که هرگز نمی توان چنین جامعه ای را صد درصد اسلامی و حسینی دانست.

دکتر مصطفی کواکبیان در پایان با اشاره به اینکه مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی مانور قدرت همیشگی ملت ایران علیه سلطه گران بین المللی است، گفت: علیرغم خواست ستمگران بیدادگر روز به روز بر رونق عزاداری های امام حسین(ع) افزوده می شود

وی تصریح کرد : هر چند نباید عده ای پیرایه های بیهوده و خرافه گرایی ها را در این گونه مراسم سنتی دامن بنزند،اما دولت هم نباید در عزاداری های خودجوش مردمی دخالت کند ، به عبارت دیگر باید عزاداری های خودجوش مردمی به دور از هرگونه خرافه گرایی و دخالت دولت تداوم یابد.