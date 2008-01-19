اوغلو خواستار مسئولیت پذیری شورای امنیت درقبال جنایات صهیونیستها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، اکمل الدین احسان اوغلو در بیانیه خود تداوم کشتار وحشیانه ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری توسط رژیم اسرائیل را به شدت محکوم کرد.

وی از سازمان ملل و شورای امنیت خواست تا مسئولیت های خود را برعهده گرفته و تجاوزگری مداوم اسرائیل علیه ملت فلسطین را متوقف کنند و محاصره ظالمانه تحمیلی علیه نوار غزه را بشکنند.

رژیم صهیونیستی از پنجشنبه محاصره نوار غزه را شدت بخشیده و گذرگاههای ارتباطی با این منطقه را بسته است و در همین حال، در دور تازه حملات صهیونیستها علیه ملت فلسطین در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن تاکنون بیش از 36 فلسطینی شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.