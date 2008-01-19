نبیه بری تفسیر عمرو موسی از طرح کاری اتحادیه عرب را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری درگفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: تفسیر واقعی از طرح کاری اتحادیه عرب، تقسیم مساوی کرسی های دولت آینده میان گروههای مخالف و موافق است.

وی افزود: طرح کاری اتحادیه عرب تاکید کرده است که هیچ گروهی بر دیگری ارحجیت ندارد و این بدان معناست که هیچ کسی حق ندارد تا کرسی بیش از 10 وزیر را در دولتی متشکل از 30 وزیر داشته باشد.

دبیرکل اتحادیه عرب در جریان دیدار چهارشنبه و پنجشنبه خود از لبنان گفته بود: تفسیر روشنی از طرح کاری اتحادیه عرب وجود دارد که براساس آن، اکثریت نصف بعلاوه یک کرسی ها را در دولت کسب نمی کند و مخالفان نیز یک سوم بعلاوه یک را کسب نمی کنند.



اتحادیه عرب 15 دیماه با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی بدون ارحجیت یک گروه بر دیگری و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.



بحث و جدلی میان گروههای مخالف و موافق درباره تفسیر این ماده مربوط به دولت آینده در لبنان صورت گرفته است به گونه ای که مخالفان خواهان یک سوم کرسی ها برای هر یک از سه طرف (مخالفان، موافقان و رئیس جمهور) دردولت یا یک سوم تضمینی یعنی یک سوم بعلاوه یک هستند، اما گروههای موافق و حاکم بر لبنان با این خواسته ها مخالفت می کنند.

نبیه بری به خبرگزاری فرانسه گفت: تفسیر عمرو موسی در گذشته نیز در لبنان مطرح بود که رد شد و در نتیجه اگر طرح کاری اتحادیه عرب بر همین تفسیر متکی است بنابراین، برگزاری نشست وزیران امور خارجه عرب چه فایده ای داشته است؟

وی افزود: نیاز است که وزیران امور خارجه عرب مجددا نشستی را برگزار کرده و بیانیه متفاوتی را با زبان دیگری صادر کنند.

رئیس مجلس نمایندگان لبنان گفت: از بیانیه یاد شده تنها اینگونه برداشت می شود که به هر طرف 10 کرسی وزاری اعطا می شود.