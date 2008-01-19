الربیعی عوامل خارجی را درپس پرده خشونت های جنوب عراق دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری اصوات العراق، موفق الربیعی در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر بغداد گروههای مسلحی را که با نیروهای امنیتی عراق در شهرهای ناصریه و بصره درگیر شدند گروهی گمراه، ضاله و دارای عقایدی افراطی دانست که به هیچ وجه رابطه ای با اسلام ندارند و افزود: به طور قطع، این گروهها از سوی جریان های خارجی تحریک و هدایت می شوند.

شهرهای ناصریه و بصره از دیروز شاهد درگیری میان این گروههای مسلح با نیروهای امنیتی عراق بود که تا بامداد امروز ادامه یافت و در آن 70 نفر از جمله 50 فرد مسلح کشته شدند.

برپایه این گزارش، الربیعی از مشخص کردن هویت یا اسامی طرف هایی که باعث این درگیری های مسلحانه شدند، خودداری کرد و گفت: نباید موضوع را شخصی کرد و هم اکنون ما درحال تحقیقات درباره حامیان مالی و فکری این گروهها هستیم و منتظر تحقیقات و نتایج آن می باشیم.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی "السومریه" عراق ، مشاور امنیت ملی عراق همچنین حادثه دیشب روی داده برای خود را تصادفی دانست و گفت که وی مشخصا هدف نبوده است. الربیعی افزود که گروهی قانون شکن می خواستند تا مراسم عزاداری را بر هم بزنند.

خبرگزاری اصوات العراق و خبرگزاری کویت صبح امروز به نقل از منابع عراقی گزارش داده بودند که الربیعی دیشب از تلاش برای ترور وی در منطقه الشعله در شمال غربی بغداد جان سالم به در برده است.



این خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی افزوده بودند که برخی افراد مسلح الربیعی را در مسجدی در منطقه الشعله در بازداشت دارند و مذاکرات با آنها برای آزادی الربیعی همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی عراقی و آمریکایی منطقه را محاصره کرده و از ورود و خروج خودروها جلوگیری می کنند.