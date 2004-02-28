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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۳۷

از سوي سرپرست شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران صورت گرفت :

صدور قرار منع تعقيب براي مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي

عبدالله ناصري طاهري مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ، در پي احضار قاضي اسلامي سرپرست شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران صبح امروز "شنبه" در اين شعبه حاضر شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مدير عامل خبرگزاري  ايرنا در پي طرح شكاياتي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح، نيروي مقاومت بسيج ، دادگاه انقلاب اسلامي و  مدعي العموم صبح امروز (شنبه) به منظور تفهيم اتهام و رسيدگي اوليه در شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران حضور يافت و به دفاع از خود دربرابر اتهامات مطروحه پرداخت.

بنابر اين گزارش در خاتمه جلسه قاضي شعبه مذكور با بيان اينكه رسيدگي به شكايت ستاد كل نيروهاي مسلح درصلاحيت  شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران نيست ، اين پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع داد و در مورد دو شكايت مدعي العموم ، نيروي مقاومت بسيج و دادگاه انقلاب اسلامي نيز پس از استماع  دفاعيات ناصري قرار منع تعقيب صادر كرد . 

کد مطلب 62365

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