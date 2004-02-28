صدور قرار منع تعقيب براي مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مدير عامل خبرگزاري ايرنا در پي طرح شكاياتي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح، نيروي مقاومت بسيج ، دادگاه انقلاب اسلامي و مدعي العموم صبح امروز (شنبه) به منظور تفهيم اتهام و رسيدگي اوليه در شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران حضور يافت و به دفاع از خود دربرابر اتهامات مطروحه پرداخت.

بنابر اين گزارش در خاتمه جلسه قاضي شعبه مذكور با بيان اينكه رسيدگي به شكايت ستاد كل نيروهاي مسلح درصلاحيت شعبه 1083 دادگاه عمومي استان تهران نيست ، اين پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع داد و در مورد دو شكايت مدعي العموم ، نيروي مقاومت بسيج و دادگاه انقلاب اسلامي نيز پس از استماع دفاعيات ناصري قرار منع تعقيب صادر كرد .