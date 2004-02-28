پرونده مدير مسئول روزنامه "ياس نو" 20 اسفند مورد رسيدگي قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از دادسراي كاركنان دولت، بيش از 20 پرونده عليه نعيمي پور مدير مسئول روزنامه ياس نو است كه از جمله چاپ نامه تعدادي از نمايندگان به مقام معظم رهبري است كه موجب توقيف موقت اين روزنامه شده است.

بنابر اين گزارش بازپرس حسينيان ، سرپرست شعبه شش بازپرسي دادسراي كاركنان دولت به منظور تفهيم اتهام و رسيدگي به شكايات مطروحه از سوي مدعي العموم و شاكيان خصوصي، مدير مسئول روزنامه ياس نو را احضار كرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين روز مدير مسئول روزنامه ياس نو در رابطه با 20 شكايت شاكيان خصوصي و مدعي العموم تفهيم اتهام خواهد شد.

برپايه گزارش مذكور وقت رسيدگي به پرونده ها و شكايات صورت گرفته عليه قلي شيخي مدير مسئول روزنامه توسعه نيز از سوي بازپرس حسينيان 13 اسفندماه سال جاري تعيين شده است .