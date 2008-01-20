مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

آمریکا: احتمال توافق گروه 1+5 در برلین کم است

خاتمی : مسئولان انتخاباتی نگرانی ها را رفع کنند

احمدی نژاد: تهدیدات را جدی نمی گیریم

اعتماد:

نگرانی خاتمی از حذف کاندیداهای کلیدی

مهمترین هدف کمی برنامه چهارم محقق نمی شود، وداع با رشد 8 درصدی اقتصاد

به قهرمانان دوچرخه سواری ایران ویزا ندادند جنگ دیپلماتیک ایران و آمریکا در ورزش

اعتماد ملی:

حسن روحانی در مراسم عزاداری مرقد امام (ره): رای مردم نباید تشریفاتی شود

صعود نقدینگی به 148 هزار میلیارد تومان

کروبی: مجلس خوب و قوی تشکیل خواهد شد

ایران:

از دهه فجر آغاز می شود، پرداخت مطالبات 850 میلیاردی فرهنگیان

بانک مرکزی اعلام کرد: ذخایر ارزی کشور به 73 میلیارد دلار رسید

جلیلی در دیدار با مقام های چین: ایران از حقوق مسلم خود عقب نشینی نمی کند

ابرار:

هاشمی رفسنجانی : نباید با قطع 20 میلیون متر مکعب گاز وضعیت کشور اینگونه شود

دکتر حسن روحانی : شیعه نباید بگذارد دروغ و تهمت درجامعه " معروف " قلمداد شود

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: همچنان در مورد نکات قطعنامه علیه ایران اختلاف نظر داریم

ابتکار:

مذاکرات ایران و چین نشست برلین را به شکست کشاند، پاتک در پکن

حداکثر عیدی کارگران 549 و حداقل 366 هزار تومان

احمدی نژاد در گفتگو با الجزیره: کمترین سخنرانی اقتصادی را داشتم

تهران امروز:

سازمان بازرسی کل کشور: عملکرد شهرداری تهران در بخش حمل و نقل ، رضایت بخش است

با وجود توافق شرکت پست با سازمان سنجش اتفاق می افتد، افشای اطلاعات شخصی کنکوری ها در برخی شعبه های پستی

سید حسن نصرالله: حزب الله در آمادگی کامل به سر می برد

جوان:

مدیر عامل شرکت ملی گاز : مشکل افت فشار و قطع گاز به طور کامل رفع شد

رئیس جمهور: سفر بوش به خاورمیانه شکست خورده است

موسسه تحقیقات امریکن اینتر پرایز گزارش داد، سرمایه گذاری خارجی در ایران از 218 میلیارد دلار فراتر رفت

جام جم:

پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان از دهه فجر

سلطانیه رئیس گروه کشورهای آسیایی عضو سازمان ملل در وین شد

فاجعه انسانی در غزه

جمهوری اسلامی:

توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه تهران صورت گرفتَ، هشدار به آمریکا درباره تحریک گروه 1+5 علیه ایران

رئیس جمهور درگفت و گو با شبکه الجزیره: وقت آن رسیده که شورای امنیت پرونده هسته ای ایران را به آژانس باز گرداند

مدیر عامل شرکت گاز: مشکل افت فشار و قطع گاز رفع شد

خراسان:

با اشاره به قطع صادرات گاز به ایران ، هاشمی رفسنجانی : ترکمنستان بی انصافی کرد

البرادعی: ایران در پاسخ به سئوالت پیشرفت داشته است

همزمان با ارسال سومین محموله سوخت، کرینکو: نیروگاه بوشهر از تابستان کار با سوخت را آغاز خواهد کرد

حیات نو:

آمریکا با اشاره به تداوم اختلافات درباره ایران: نشست 1+5 به نتیجه نمی رسد

آیت الله توسلی: عده ای به نام دین هر کاری می کنند

وزیرکار اعلام کرد: حداکثر و حداقل عیدی کارگران

خبر:

3 دلیل برای شکست سفرا خیر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه ، سفر خاورمیانه ای بوش ؛ تلاشی بی حاصل

وزیر کشور: نتیجه انتخابات هر چه باشد مورد قبول است

خاتمی دردیدار با اصلاح طلبان: برای تصمیم گیری باید منتظر آینده ماند

دنیای اقتصاد:

اقتصاد آمریکا مضطرب تر شد، بی اعتنایی بازارها به طرح بوش

سفیر چین در حلقه انتقاد تجار ایران

معاون کاندولیزا رایس هم می رود، خروج یک تندروی دیگر از تیم کاخ سفید

سرمایه:

بانک مرکزی اعلام کرد: 148 هزار میلیارد تومان نقدینگی مهر ماه

ضمن گلایه ازترکمنستان مطرح کرد، انتقاد هاشمی رفسنجانی از ضعف مدیریت تولید وذخیره سازی گاز

وزیر بازرگانی : تعرفه واردات قند و شکر به 20 درصد افزایش یافت

سیاست روز:

رئیس جمهور با اشاره به جنایات اخیر صهیونیست ها هشدار داد: آتشفشان خشم ملت ها در آستانه فوران

اجرای 150 پروژه عمرانی در سواحل آبی کشور

وزیر مسکن: نحوه فروش اوراق رهنی به زودی نهایی می شود

عصر اقتصاد:

بانک مرکزی اعلام کرد: رشد نقدینگی به 3/37 درصد رسید

مدیریت شرکت های خودرو ساز باید دارای تجربه طولانی و خوشنام و بدون وابستگی سیاسی باشند

حاجی بابایی خبر داد: بودجه 23 بهمن درصحن علنی

قدس:

آیت الله هاشمی رفسنجانی : به غربیها هشدار می دهم دنبال شرارت نگردند

رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با قدس: بانکهای اروپایی نسبت به تحریمهای آمریکا بی توجه اند

سعید جلیلی پس از گفت و گو بامقامهای چینی: تهران و پکن مخالف تحریمها هستند

کیهان:

سید حسن نصرالله با هشدار به سران آمریکا و رژیم صهیونیستی: پاسخ حزب الله سرنوشت منطقه را تغییر می دهد

احمدی نژاد درگفت و گو با خالد مشعل : صهیونیست ها واربابان آنها محاکمه خواهند شد

مشکل افت فشار و قطع گاز به طور کامل رفع شد

کار و کارگر:

رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه: آمریکا به دنبال شرارت در گروه 1+5 نباشد

ورود سومین محموله سوخت هسته ای به ایران ، روسیه: کار با سوخت در نیروگاه بوشهر تابستان آغاز می شود

مهلت پرداخت یارانه بن کارگری افزایش یافت

کارگزاران:

رئیس کمیسیون بودجه مجلس هشدار داد: احتمال رد کلیات لایحه بودجه

هشدار خاتمی درباره رد صلاحیت ها

گزارش سخنرانی های اصلاح طلبان در شب های محرم، اصلاح طلبی حسینی

همشهری:

مدیر عامل شرکت ملی گاز: مشکل گاز در سراسرکشور رفع شد

در زمینه حمل و نقل و عملیات عمرانی ، سازمان بازرسی : شهروندان ازعملکرد شهرداری تهران رضایت دارند

وزارت امور خارجه آمریکا در آستانه اجلاس برلین: اختلاف آمریکا با دیگران بر سر ایران پا برجاست

همبستگی :

در دیدار اعضای ستاد ائتلاف اصلاح با سید محمد خاتمی عنوان شد: نگرانی از حذف نامزدهای نمایندگی مجلس

بانک مرکزی : نقدینگی به 148 هزار میلیارد تومان رسید

توصیه رئیس مجلس خبرگان به هیئت های اجرایی و نظارت: ناظران و مجریان در محدوده قانون عمل کنند

هدف واقتصاد:

مصری: تعیین عدد خط فقر چه فایده ای دارد، دولت نباید همه چاله ها را پر کند

باوجود ادامه بحران در برخی شهرها کسایی زاده خبر داد: رفع کامل مشکل افت فشار و قطع گاز

میرکاظمی : تعرفه واردات قند و شکر 20 درصد شد