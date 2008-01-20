به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌ نژاد رئیس‌جمهور اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه ماهواره‌ای الجزیره که پنجشنبه شب به صورت مستقیم در برنامه «عین علی ایران» (نگاهی به ایران) آن شبکه پخش می‌شد با یادآوری عاشورای حسینی و حوادثی که در سال 61 هجری اتفاق افتاد گفت: امام حسین(ع) فرزند دختر پیامبر اسلام(ص) با آگاهی در برابر ظلم، فساد، تجاوز، دور کردن انسان‌ها از خداپرستی، تحقیر و زیر پا گذاشتن کرامت انسان‌ها قیام کرد.

وی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) در این قیام، یکتاپرستی، عدالت و حقوق همه انسان‌ها را سرلوحه حرکت خود قرار داد افزود: امام حسین(ع) با یاران وفادار و خانواده اندک خود در برابر شمار زیادی از انسان‌های فاسد ایستاد و از این‌رو سرانجام همگی به شهادت رسیدند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در حادثه عاشورا از کودک 6 ماهه تا پیرمرد 80 ساله شهید و کودکان و زنان به اسارت گرفته شدند، گفت: حادثه عاشورا و ایستادگی اسرا در اسارت، بهترین درس زندگی و دانشگاهی است که دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم، سرلوحه درس‌های آن است.

دکتر احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه مکتب حسینی(ع) مکتب ایمان، آزاد زیستن و در بردارنده همه خوبی‌ها و پاکی‌ها است گفت: درس امام حسین(ع) درسی برای همه ملت‌ها و تنها راه نجات امت‌ها است. چرا که بهترین راه برای آزادیخواهان و مسلمانان عالم، ادامه دادن راه پیامبر(ص) است.

پیام بوش، پیام تفرقه، ظلم و فساد است

رئیس‌جمهور اسلامی ایران در ادامه مصاحبه زنده تلویزیونی خود با شبکه الجزیره در پاسخ به این سوال که نظر شما در رابطه با سخنان اخیر رئیس‌جمهور آمریکا چیست؟ با بیان اینکه پیامی که آقای بوش می‌دهد برخاسته از تفکرات وی است، گفت: پیام آقای بوش پیام تحقیر انسان‌ها و زیر سوال بردن کرامت آنها، ظلم، فساد، تفرقه و دوگانگی است که این سخنان روی ملت ایران و ملت‌های منطقه تأثیری ندارد.

وی افزود: ملت ایران به دلیل اینکه همواره حرف‌های بی منطق آقای بوش را شنیده با او مخالف است.

پیشرفت‌های اقتصادی موفقیت‌آمیزی داشته‌ایم

دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که پس از دو سال از انتخابات ریاست جمهوری به شعارهای اقتصادی خود تا چه حد پای‌بند هستید، تأکید کرد: با شعارهای کرامت، عزت همه‌جانبه بر پایه پیشرفت و اقتدار ملت ایران در عرصه‌های جهانی و دفاع از کرامت انسانی و عدالت وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شدم و از این‌رو مردم ایران من را انتخاب کردند.

وی سپس در برابر ادعای مجری شبکه الجزیره مبنی بر اینکه ملت ایران در فقر به سر می برند، گفت: با آمار و ارقام می‌توان اثبات کرد حرکت اقتصادی، علمی، فنی و پزشکی ملت ایران رو به جلو است و گزارش‌های موفقیت‌ها هر روز منتشر می‌شود.

دکتر محمود احمدی‌نژاد با بیان اینکه رشد اقتصادی سال گذشته ایران نزدیک به 7 درصد بوده است، خاطر نشان کرد: امروز سرمایه‌گذاری در صنعت، نفت، کشاورزی و ساختمان بیش از پیش در ایران رونق یافته و اگر آقای بوش فکر می‌کند می‌تواند با حرف‌هایش روی مردم ایران اثر بگذارد مثل گذشته اشتباه می‌کند.

ایران کاملاً هسته‌ای شده است

رئیس‌جمهور اسلامی ایران پیرامون مسأله هسته‌ای ایران نیز با بیان اینکه از ابتدا اعلام کردیم ماجرایی که چند کشور غربی برای مسأله هسته‌ای ما ایجاد کردند، سیاسی بوده و مبنای حقوقی ندارد گفت: ملت ایران براساس قانون، شفاف و طبق مقررات عمل کرده و آژانس انرژی اتمی بر این فعالیت‌ها به دقت نظارت داشته است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور با تأکید بر اینکه دولت‌های اروپایی و آمریکا نمی‌خواهند ملت‌های مختلف از جمله ملت ایران پیشرفت کنند و همواره در پزشکی و صنعت و اقتصاد، به آنها وابسته باشند، گفت: آنها بمب اتم را با انرژی هسته‌ای یکی کردند در حالی که انرژی هسته‌ای صنعت مفید و مورد نیاز همه ملت‌ها و انرژی پاک و نسبتاً ارزان است.

وی با بیان اینکه کشورهای غربی تلاش کردند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند، گفت: دولت ما در گذشته تلاش کرد با برخی عقب‌نشینی‌ها اعتماد آنها را جلب کند اما دریافتیم که دولت‌های غربی و آمریکا با اساس کار مخالفند و به همین دلیل، ملت ایران پشت سر رهبری انقلاب اسلامی به حرکت رو به پیشرفت خود ادامه داد. آنها به خوبی می‌دانند که امروز ملت ایران هسته‌ای است و گزارش‌های منتشر شده آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز نشان می‌دهد که پرونده ایران هیچ انحرافی ندارد.

رئیس‌جمهور افزود: سخنانی که برخی دولتمردان غربی می‌زنند برپایه قانون نیست و ملت‌ها می‌دانند که این حرف‌ها درست نیست و با آن مخالفند.

سر و صدای آمریکا، مصارف انتخاباتی دارد

دکتر محمود احمدی‌نژاد در ادامه مصاحبه خود با تلویزیون الجزیره در پاسخ به این سوال که با توجه به انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مورد احتمال برخی انحراف‌ها قبل از سال 2003 در مسیر هسته‌ای ایران، ادامه همکاری‌های ایران با آژانس به چه صورت خواهد بود، با بیان اینکه همکاری‌های ایران با آژانس انرژی هسته‌ای از گذشته گسترده بوده و امروز نیز گسترده است، گفت: ما فعالیت‌های خود را براساس قانون و مقررات ادامه می‌دهیم نه براساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا. چرا که برخی دولتمردان آمریکایی با سر و صدا و برای مصارف داخلی و انتخاباتی خود و توجیه دروغ‌پردازی‌های گذشته‌شان به آن بخش از این گزارش‌ها تکیه می‌کنند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه در پاسخ به خبرنگار الجزیره که چه پیش‌بینی از روند صدور قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در آینده دارید با تأکید بر اینکه ماجرای پرونده هسته‌ای ایران از ابتدا ساختگی بوده است، گفت: شورای امنیت سازمان ملل در گذشته دو قطعنامه صادر کرده که مبنای آنها برپایه گزارش‌های غلط بوده است و اکنون باید به ادامه دادن آن راه، خاتمه دهد.

5+1 به توافق نخواهند رسید

دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که پاسخ شما نسبت به تهدیدات آمریکا و اسراییل در حالی که 1+5 هم جلسه‌ای برای اعمال تحریم‌ها برگزار خواهند کرد، چیست،‌ با اشاره به اینکه ملت ایران نگرانی از تهدیدها ندارد زیرا 28 سال است عادت کرده روی پای خود بایستد و از حقوق خود دفاع کند، گفت: امروز ملت ایران قوی است و این آمریکا است که دولتی ضعیف و متشتت دارد و البته بعید می‌دانم که آنها به توافق برسند.

رئیس‌جمهور اسلامی ایران درباره احتمال معامله ایران و غرب بر سر مسأله هسته‌ای با بیان اینکه درباره حقوق یک ملت، معامله و بازی سیاسی معنی ندارد گفت: مسأله هسته‌ای تمام شده و ملت ایران مشکلی ندارد. مشکل برای کسانی است که از مجامع بین‌المللی هزینه کردند اما در مقابل دیوار بلند ملت ایران با مشکل مواجه شده و تلاش‌هایشان به نتیجه نرسید.

شورای امنیت جبران کند

دکتر احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه مشکل آنها آن است که قطعنامه‌های صادر شده بر پایه اطلاعات غلط بوده است گفت: شورای امنیت وظیفه دارد به مشکلات رسیدگی کند و مرجعی برای رفع اختلافات میان ملت‌ها باشد اما آنها از آن سوء استفاده کرده‌ و امروز باید برای دفاع از خود و حیثیت شورای امنیت و سازمان ملل اعتراف کنند که اشتباه کرده‌اند تا در آینده، سازمان ملل و شورای امنیت جایگاه خود را بازیابد.

متجاوزان را به شدت پشیمان می‌کنیم

رئیس جمهور در ادامه این مصاحبه درباره ارزیابی خود از تهدیدات بوش و اولمرت برای اعمال گزینه نظامی علیه ایران، تصریح کرد: ملت ایران آزمایش خود را به خوبی پس داده است. 28 سال است که در تحریم اقتصادی هستیم ولی علی‌رغم این تحریم‌ها پیشرفته و قدرتمندتر شده‌ایم. البته ملت ایران برای مقابله با هر نوع تعدی و تجاوزگری آمادگی کامل دارد و متجاوزان را پشیمان خواهد کرد.

وی افزود: این‌گونه تهدیدات دولتمردان آمریکا بیشتر مصرف داخلی داشته و بخاطر انتخابات آتی آمریکا مطرح شده است و ما این تهدیدات را جدی نمی‌گیریم. ضمن اینکه این نوع تهدیدات و قلدرمآبی‌ها در منطقه جز افزایش نفرت و انزجار مردم، نتیجه‌ای ندارد.

افزایش سلاح از سقوط رژیم صهیونیستی جلوگیری نمی‌کند

دکتر احمدی‌نژاد در جواب این سوال که «اسراییل اخیراً موشکی با برد 4500 کیلومتر را آزمایش کرده و فکر نمی‌کنید با این اقدام، تهدیدات آنان وارد فاز عملی شده است، گفت: رژیم صهیونیستی قبل از آزمایش این موشک نیز بواسطه حمایت برخی قدرت‌ها از لحاظ تسلیحات نظامی جزو کشورهای برخوردار بوده است اما اینگونه اقدامات، وضعیت رژیم صهیونیستی را بهبود نخواهد داد و از سقوط آن جلوگیری نمی‌کند.

وی خاطر نشان کرد: امروز رژیم صهیونیستی فلسفه وجودی خود را از دست داده و همه ملت‌ها آن را به عنوان جنایتکار می‌شناسند. از این‌رو با تهدید و ایجاد هراس، این رژیم مشروعیت پیدا نخواهد کرد. آنان گروهی تروریست، جنایتکار و ضدبشر هستند که از تسلیحات نظامی پیشرفته برخوردارند اما متوجه این نکته نیستند که وقتی فلسفه وجودی‌شان از دست رفته باشد، اضمحلال آن خیلی طول نخواهد کشید.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه هر نوع تعدی به سرزمین ایران با پاسخ کوبنده مواجه خواهد شد، تصریح کرد: تهدیدات آمریکایی‌ها کاربرد داخلی دارد. آنها می‌خواهند طرفداران خود را از نظر روحی تقویت کنند که مردم فلسطین را بیش از پیش به خاک و خون بکشند.

دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال مجری شبکه الجزیره که اگر فرض کنیم تهدیدات واقعیت داشته باشد عکس‌العمل ایران چگونه خواهد بود، خاطر نشان کرد: پاسخ ایران پشیمان‌کننده و کوبنده خواهد بود و کسانی که تهدید می‌کنند این مطلب را بهتر از دیگران می‌دانند.

سفر بوش شکست خورده و بی فایده بود

رئیس قوه مجریه درباره ارزیابی خود از سفر جرج بوش به منطقه خاورمیانه نیز به دو کاربرد عمده این سفر اشاره و اظهار داشت: کاربرد عمده این سفر برای داخل جامعه آمریکا است. آمریکا یک انتخابات بزرگ پیش‌رو دارد و آقای بوش با سفر به منطقه به دنبال جلب رضایت مردم آمریکا از حزب و گروه خود است.

وی در بیان کاربرد دیگر سفر منطقه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا اضافه کرد: این سفر یک کاربرد منطقه‌ای هم دارد و آن این است که رژیم صهیونیستی را به جنایات بیشتر علیه ملت فلسطین تشویق می‌کند. البته مطمئن هستیم همچنان که در ایجاد تفرقه بین ملت‌های منطقه و قدرت‌نمایی در عراق و افغانستان توفیقی نداشتند، حربه افزایش جنایات آنها علیه فلسطینیان نیز اثر معکوس خواهد داشت.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر آقای بوش به دنبال اقبال عمومی مردم آمریکا برای انتخابات آتی در آن کشور است باید رفتار و ادبیات خود را عوض کند، گفت: ملت آمریکا خواهان تغییرات اساسی در رفتار و ادبیات دولتمردان آمریکا بوده و قلدرمآبی و تحقیر سایر ملت‌ها را نمی‌پسندد و امروز در آمریکا می‌بینیم کاندیداهایی که از صلح حرف می‌زنند، رای بیشتری دارند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هدف اصلی این سفر ترویج اختلاف و تفرقه در میان ملت‌های منطقه بوده است این سفر، شکست خورده و بی‌فایده بوده است.

دکتر احمدی‌نژاد یادآور شد: امروز این سوال بین ملت‌های منطقه مطرح است که بوش چکاره است که از هزاران کیلومتر دورتر راجع به دین و ملیت و اوضاع اقتصادی و سیاسی مردم منطقه حرف می‌زند و برای آنها تعیین تکلیف می‌کند.

ملت‌های منطقه با هم برادرند

رئیس‌جمهور در جواب این سوال که با توجه به حضور در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس چه اطمینانی به ملت‌های منطقه می‌دهید که جمهوری اسلامی تهدیدی برای آنها نخواهد بود گفت: هنر ملت‌های منطقه این است که در چارچوبی که دشمنان تعریف کرده‌اند، داخل نمی‌شوند. ملت منطقه مشکلی با هم ندارند. مشکلات بوجود آمده به خاطر دخالت دیگران است. کشورهای منطقه دارای دین، کتاب و قبله‌ مشترک هستند و دلیلی ندارد راجع به تنش با هم صحبت کنند.

وی تصریح کرد: دولت‌ها و ملت‌های منطقه به سرعت به سمت همگرایی و برادری حرکت می‌کنند. در اجلاس سران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز پیشنهادات برادرانه‌ای مطرح کردیم و پاسخ به این پیشنهادات هم از سوی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برادرانه بود و بهتر از این چیزی نیست.

دفاع از ملت عراق، سرلوحه مذاکره با آمریکا

دکتر احمدی‌نژاد درباره اوضاع عراق و نتایج مذاکرات سه جانبه برای امنیت این کشور نیز اظهار داشت: ملت ایران و عراق دو ملت دوست و به لحاظ فرهنگی در هم تنیده هستند که همواره در کمال دوستی با هم زندگی کرده‌اند جنگی هم که در گذشته پیش آمد به لحاظ تحریک دول غربی صورت گرفت.

وی با تأکید بر اینکه امنیت عراق به نفع کل منطقه است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران خواهان عراق پیشرفته، قدرتمند و امن است چرا که ناامنی در عراق بیشترین تأثیر را در ایران می‌گذارد. از این‌رو و به دعوت دولت عراق سه دوره مذاکره سه جانبه با آمریکا برگزار کرده و در این مذاکرات، دفاع از ملت عراق و حقوق دولت عراق را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: ملت عراق، ملت متمدن و با فرهنگی است که دولت و قانون اساسی دارد و در دفاع از حقوق خود ایستادگی می‌کند. ما فکر می‌کنیم که ریشه ناامنی‌های عراق به‌خاطر حضور اشغالگران است.

گفتگوی همه گروه‌های لبنانی، راه‌حل نهایی

رئیس‌جمهور درباره اوضاع لبنان و نقش ایران در روند تحولات لبنان گفت: لبنان کشور کوچکی است اما ملت بزرگی دارد که مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی توسط این ملت، برگ افتخاری برای اسلام و کشورهای اسلامی بود.

دکتر احمدی‌نژاد افزود: اوضاع کنونی لبنان به خاطر دخالت بیگانگان است و اگر این دخالت‌ها نباشد گروه‌های مختلف لبنانی می‌توانند به راحتی به توافق نهایی برسند. بهترین راه برای لبنان گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف لبنانی است و همه باید تلاش کنند که خود ملت لبنان به تصمیم نهایی رسیده و از آن حمایت شود چرا که در غیر این‌صورت دخالت‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آمریکا اتهاماتی مبنی بر دخالت ایران و سوریه در تحولات لبنان وارد می‌کنند، یادآور شد: دولت آمریکا که 160 هزار نظامی به عراق آورده، ایران را به دخالت در لبنان متهم می‌کند که ما برای این سخنان ارزشی قائل نیستیم. موضع ایران حمایت از تصمیم کل ملت لبنان است و در این راه، ادعای دشمنان ملت ایران، اعتباری برای ما ندارد.

نتیجه تصمیم‌های ملت ایران عزت و پیشرفت است

رئیس قوه مجریه در پاسخ به سوالی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و رقابت اصولگرایان و گروه‌های دوم‌خردادی گفت: کشور ما کشوری آزاد است و در آن رأی مردم، حاکم است. معتقدیم ملت، مصالح ومنافع خود را به خوبی تشخیص می‌دهند و آراء و نظرات مختلف برای پیشرفت کشور ضروری است. در نهایت هم هر آن چه ملت تصمیم می‌گیرند به نفع کشور بوده و همه دو کشور از آن حمایت می‌کنند. در ایران گروه‌ها آزاد هستند که در رقابت با هم نظرات خود را به مردم ارایه دهند اما تصمیم‌گیرنده نهایی مردم‌اند و قطعاً این تصمیم در راه عزت و پیشرفت ایران خواهد بود.

وظیفه داریم همانند سایر مردم زندگی‌ کنیم

دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال مجری شبکه الجزیره که شما پس از انتخاب شدن توسط مردم به ریاست جمهوری، همچنان بر حفظ ساده‌پوشی و ساده‌زیستی خودتان تأکید دارد، گفت: من عضوی از خانواده بزرگ ایران هستم که ملت ایران با بزرگواری بنده را به عنوان خادم خود انتخاب کرده است. فرهنگ ایرانی و اسلامی و انتظار ملت ایران از ما این است که نحوه زندگی‌مان باید مانند مردم باشد. چرا که این مسؤولیت‌ها برتری و شخصیت نمی‌آورد بلکه یک فرصت برای خدمتگزاری است. مهم این است که از فرصت‌ها برای خدمت بیشتر استفاده شود. وظیفه است که دائماً با قشرهای گوناگون مردم ملاقات کرده و همانند آنان زندگی کنیم.

دکتر احمدی‌نژاد در پایان تأکید کرد: ملت ایران تصمیم گرفته است که روی پای خود ایستاده و قله‌های پیشرفت را فتح و به اهداف خود برسد و به لطف خدا به آن اهداف خواهد رسید.