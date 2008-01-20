تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سی ام دی ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با یازدهم محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با بیستم ژانویه سال 2008 میلادی.
- بیست و ششمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا از امروز با حضور 16 تیم در غنا و با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
* غنا - گینه
- هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر باشگاه های انگلیس با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* ویگان اتلتیک - اورتون
* منچسترسیتی - وستهام
- هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* نیس - نانسی
* لانس - لیون
- هفته نوزدهم رقابت های سری آ ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* رم - کاتانیا
* یوونتوس - سامپدوریا
* لیورنو - امپولی
* ناپولی - لاتزیو
* پالرمو - سیه نا
* رجینا - کالیاری
* اودینزه - میلان
* اینتر میلان - پارما
- هفته بیستم رقابت های فوتبال لالیگا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آلمریا - دپورتیوو لاکرونا
* لوانته - مایورکا
* اوساسونا - آتلتیک بیلبائو
* رئال بتیس - رکرتیوو هوئلوا
* وایادولید - اسپانیول
* زاراگوزا - رئال مورسیا
* آتلتیکو مادرید - رئال مادرید
* بارسلونا - راسینگ سانتاندر
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