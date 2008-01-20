تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سی ام دی ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با یازدهم محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با بیستم ژانویه سال 2008 میلادی.

- بیست و ششمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا از امروز با حضور 16 تیم در غنا و با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:

* غنا - گینه

- هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر باشگاه های انگلیس با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:

* ویگان اتلتیک - اورتون

* منچسترسیتی - وستهام

- هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:

* نیس - نانسی

* لانس - لیون

- هفته نوزدهم رقابت های سری آ ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* رم - کاتانیا

* یوونتوس - سامپدوریا

* لیورنو - امپولی

* ناپولی - لاتزیو

* پالرمو - سیه نا

* رجینا - کالیاری

* اودینزه - میلان

* اینتر میلان - پارما

- هفته بیستم رقابت های فوتبال لالیگا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* آلمریا - دپورتیوو لاکرونا

* لوانته - مایورکا

* اوساسونا - آتلتیک بیلبائو

* رئال بتیس - رکرتیوو هوئلوا

* وایادولید - اسپانیول

* زاراگوزا - رئال مورسیا

* آتلتیکو مادرید - رئال مادرید

* بارسلونا - راسینگ سانتاندر