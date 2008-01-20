  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ دی ۱۳۸۶، ۹:۵۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر- گروه ورزشی: آغاز مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا و برگزاری مسابقات فوتبال در لیگ های اروپایی از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سی ام دی ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با یازدهم محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با بیستم ژانویه سال 2008 میلادی.

- بیست و ششمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا از امروز با حضور 16 تیم در غنا و با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
* غنا - گینه

- هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر باشگاه های انگلیس با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* ویگان اتلتیک - اورتون
* منچسترسیتی - وستهام

- هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال باشگاهی فرانسه با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* نیس - نانسی
* لانس - لیون

- هفته نوزدهم رقابت های سری آ ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* رم - کاتانیا
* یوونتوس - سامپدوریا
* لیورنو - امپولی
* ناپولی - لاتزیو
* پالرمو - سیه نا
* رجینا - کالیاری
* اودینزه - میلان
* اینتر میلان - پارما

- هفته بیستم رقابت های فوتبال لالیگا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آلمریا - دپورتیوو لاکرونا
* لوانته - مایورکا
* اوساسونا - آتلتیک بیلبائو
* رئال بتیس - رکرتیوو هوئلوا
* وایادولید - اسپانیول
* زاراگوزا - رئال مورسیا
* آتلتیکو مادرید - رئال مادرید
* بارسلونا - راسینگ سانتاندر

کد مطلب 623729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها